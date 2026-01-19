Повышение НДС до 22% приведет к закрытию трети малых и средних предприятий
С 2026 года в России планируется повышение НДС с 20 до 22% и снижение порога для применения упрощённой системы налогообложения (УСН) с 60 до 20 миллионов рублей годового дохода. Эксперты предупреждают, что эти меры могут привести к закрытию до 30% малых и средних предприятий (МСП).
Алексей Курасов из ФГ «Финам» отмечает, что это усилит зависимость от крупного иностранного бизнеса через серый импорт, а также рост активности китайских производителей на маркетплейсах. При этом отечественные компании не смогут уйти в тень, а импортозамещение, которое развивалось с 2022 года, будет фактически уничтожено. Например, импорт сельхозтехники из Германии и Бельгии проходит без ограничений, тогда как МСП сталкиваются с претензиями ФСБ и дополнительными налогами.
Как сообщает RTVI, наибольший удар ожидается по электронной торговле, сервисным услугам и производству, где конкуренция высокая и сложно переложить рост издержек на покупателей. Анастасия Моргунова из «Моё дело» добавляет, что ретейл, креативные индустрии и сфера услуг также окажутся под угрозой. Бизнес столкнётся с двойным давлением: рост налогов и повышение зарплат сотрудникам. Попытки компенсировать расходы через повышение цен могут не сработать из-за снижения покупательского спроса.
