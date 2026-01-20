Депутат Канаев: аэропорт «Домодедово» не купили из-за слишком высокой цены

20 января 2026, 16:25

Фото: iStock/Chalabala

Желающих купить аэропорт «Домодедово» не нашлось из-за слишком высокой цены. Об этом рассказал изданию «Подъём» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев.