Депутат Канаев: аэропорт «Домодедово» не купили из-за слишком высокой цены
Желающих купить аэропорт «Домодедово» не нашлось из-за слишком высокой цены. Об этом рассказал изданию «Подъём» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев.
Группу «Домодедово» выставили на аукцион за 132,2 миллиарда рублей. Единственную заявку подал индивидуальный предприниматель Евгений Богатый. Однако его не допустили к торгам, так как он предоставил не полный пакет документов.
Канаев отметил, что ключевую роль сыграла высокая стоимость объекта. Деньги сейчас дорогие, ставка ЦБ высокая, а заёмные средства обходятся слишком дорого. Кроме того, на рынке мало профильных игроков, которые могут позволить себе такую покупку.
Депутат уверен, что это не последний аукцион. По его словам, срывы торгов на крупных объектах — обычная практика, и со временем покупатель всё равно найдётся.
Также Канаев объяснил, почему государство не стремится выкупить аэропорт. Он подчеркнул, что частный собственник, как правило, управляет такими активами эффективнее. К тому же бюджету нужны средства, а частный инвестор способен не только управлять, но и развивать объект.
