Многодетные матери могут получить пенсию без трудового стажа

15 января 2026, 14:51

Экономист: матери 10 детей могут получать страховую пенсию, не проработав ни дня

Фото: iStock/captain_galaxy

Женщины, родившие десять детей и воспользовавшиеся отпуском по уходу за каждым из них, имеют право на страховую пенсию по старости, не проработав ни дня. Об этом сообщил доцент Финансового университета Игорь Балынин.