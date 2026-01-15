Многодетные матери могут получить пенсию без трудового стажа
Женщины, родившие десять детей и воспользовавшиеся отпуском по уходу за каждым из них, имеют право на страховую пенсию по старости, не проработав ни дня. Об этом сообщил доцент Финансового университета Игорь Балынин.
Согласно действующим законам, для назначения пенсии необходимо выполнить три условия: достичь пенсионного возраста, иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и 15 лет страхового стажа.
Балынин в беседе с «Татар-информ» добавил, что недавние изменения упростили процесс для многодетных семей. Убрали ограничения на включение периодов ухода за детьми в страховой стаж. Ранее можно было учитывать только шесть лет. Теперь эта мера распространяется на всех детей. Также отменили ограничения на начисление ИПК, которые раньше действовали только для первых четырех детей.
Таким образом, женщина, ухаживавшая за десятью детьми по 1,5 года, сможет накопить необходимый стаж и ИПК. В итоге она получит 72,9 ИПК при минимально требуемых 30. Кроме того, для матерей, родивших пять и более детей и воспитавших их до восьми лет, сохранили возможность выхода на пенсию в 50 лет при наличии 30 ИПК и 15 лет стажа.
