17 сентября 2025, 14:10

Татьяна Филиппова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В Воронеже при загадочных обстоятельствах исчез местный житель. В студию обратилась его мать – 70-летняя Татьяна Филиппова. Со слезами на глазах женщина умоляет помочь найти её единственного сына — Андрея, пропавшего без вести два года назад. Родные убеждены: к исчезновению мужчины причастна его бывшая супруга Елена. Незадолго до трагедии всё имущество Андрея было переоформлено на её имя. Подозрения пали и на мать Елены, известную в криминальных кругах под кличкой Чёрная вдова. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Таинственное исчезновение Андрея Филиппова

«Она не просто не ищет мужа, она даже имени его за все эти дни ни разу не произнесла. После пропажи мужа она пошла в парикмахерскую, а потом уехала с мамой на море. Оттуда она писала каждый день и спрашивала о дочери, но ни разу не спросила о муже», — заверяет несчастная женщина.

Вера Ярцева (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Андрей испугался и сбежал?

«Андрей испугался, что не сможет содержать семью, и сбежал. Оставил Лене долги и недостроенный дом. Он поступил безответственно!» — убеждена женщина.

Как сейчас живет супруга Андрея

«Я уже год с другим мужчиной сплю, как бы я его бросила, если бы муж вернулся?» — недоумевает Елена.

«Свекровь ненавидит меня за то, что я оставила себе недвижимость. Пишет, что я с ним что-то сделала. Я развелась, потому что поняла — он меня бросил».

Андрей Филиппов с дочерью (Фото: кадр из программы «Малахов»)



Странные тренинги



«Он стал замкнутый, подавленный, она все время таскала его по тренингам».

«Раньше мы с Леной мы дружили. Я знаю точно, что у нее был ухажер. Лена с ним виделась, но ото всех скрывала его имя. Однажды она призналась, что мужчина ей нравится больше, чем Андрей».

Андрей Филиппов с супругой, матерью и тещей (Фото: кадр из программы «Малахов»)



Версии исчезновения и предсказание экстрасенса

«Он с ней знаком был до пропажи. В доме есть дети. Уехать его заставили финансовые моменты. Андрею там не хорошо, но ему не дают вернуться домой», — считают ясновидящие.