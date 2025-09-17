«Уже год с другим мужчиной сплю»: на шоу «Малахов» вскрылись детали пропажи жителя Воронежа. Проклятие родной матери, убийство или побег?
В Воронеже при загадочных обстоятельствах исчез местный житель. В студию обратилась его мать – 70-летняя Татьяна Филиппова. Со слезами на глазах женщина умоляет помочь найти её единственного сына — Андрея, пропавшего без вести два года назад. Родные убеждены: к исчезновению мужчины причастна его бывшая супруга Елена. Незадолго до трагедии всё имущество Андрея было переоформлено на её имя. Подозрения пали и на мать Елены, известную в криминальных кругах под кличкой Чёрная вдова. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Таинственное исчезновение Андрея Филиппова18 июля 2022 года приблизительно в шесть утра Андрей покинул свою квартиру и исчез. Мужчину объявили в федеральный розыск, а в крупномасштабных поисках были задействованы сотни добровольцев. При себе у Филиппова был лишь мобильный телефон. Деньги и документы мужчина из дома не забирал. По словам матери Андрея Татьяны Филипповой, накануне пропажи сына его супруга вела себя очень подозрительно, а спустя три дня и вовсе уехала с матерью отдыхать на море.
«Она не просто не ищет мужа, она даже имени его за все эти дни ни разу не произнесла. После пропажи мужа она пошла в парикмахерскую, а потом уехала с мамой на море. Оттуда она писала каждый день и спрашивала о дочери, но ни разу не спросила о муже», — заверяет несчастная женщина.Помимо этого она обвиняет в пропаже сына мать невестки Веру, называя ее Черной вдовой.
Андрей испугался и сбежал?Теща Андрея Вера Ярцева парирует: все обвинения в их адрес абсолютно беспочвенны. Она полагает, что зять сам решил скрыться от одолевших его проблем.
«Андрей испугался, что не сможет содержать семью, и сбежал. Оставил Лене долги и недостроенный дом. Он поступил безответственно!» — убеждена женщина.Кроме того, она сделала шокирующее заявление. Мать Андрея якобы прокляла родного сына за несколько дней до пропажи.
Как сейчас живет супруга АндреяСейчас Елена живет с другим мужчиной, в поисках бывшего мужа участия не принимает. Журналисты программы «Малахов» пообщались с женщиной под видом клиентов салона красоты, где она работает.
«Я уже год с другим мужчиной сплю, как бы я его бросила, если бы муж вернулся?» — недоумевает Елена.
На вопрос о том, пробовала ли она искать мужа, женщина ответила: «Я не хочу этим заниматься, я хочу жить свою жизнь». Лена также рассказала, что отношения со свекровью у нее безнадежно испорчены.
«Свекровь ненавидит меня за то, что я оставила себе недвижимость. Пишет, что я с ним что-то сделала. Я развелась, потому что поняла — он меня бросил».
Странные тренингиДвоюродная сестра Андрея Людмила считает, что после встречи с Леной Андрей изменился.
«Он стал замкнутый, подавленный, она все время таскала его по тренингам».Подруга Елены на условиях анонимности рассказала редакторам программы, что раньше тепло общалась с женщиной и знала некоторые подробности ее личной жизни.
«Раньше мы с Леной мы дружили. Я знаю точно, что у нее был ухажер. Лена с ним виделась, но ото всех скрывала его имя. Однажды она призналась, что мужчина ей нравится больше, чем Андрей».
Версии исчезновения и предсказание экстрасенсаАдвокат семьи считает, что Андрей мог быть убит. По его словам, большой вопрос возникает насчет того, почему не работали камеры видеонаблюдения и как жена могла знать об этом заранее. Экстрасенсы считают, что мужчина жив. Он якобы находится в доме с женщиной.
«Он с ней знаком был до пропажи. В доме есть дети. Уехать его заставили финансовые моменты. Андрею там не хорошо, но ему не дают вернуться домой», — считают ясновидящие.Есть и альтернативная версия происшедшего — Андрея могли насильно вывезти из Воронежа и принуждать к работе где-то далеко от дома.