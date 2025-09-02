Бумеранг для Елены Товстик? В эфире шоу «Малахов» Роман впервые ответил на обвинения жены в измене с Полиной Дибровой
В эфире программы Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» вышло продолжение самой громкой в этом году истории развода — Романа и Елены Товстик. Напомним, 50-летний бизнесмен Роман ушел от супруги к 36-летней Полине Дибровой. Для Елены, родившей миллиардеру шестерых детей, расставание с мужем после 19 лет брака стало тяжелым ударом. Обманутая супруга поведала, как муж забрал детей, угрожал оставить ее без средств к существованию и принудил подписать брачный договор. Сам Роман настаивает, что не обманывал жену, и о разводе они говорили неоднократно. Подробности в материале «Радио 1».
Роман Товстик о разводе с женой
«Это было честно. Она знала, что я подаю на развод. Мы это обсуждали. И, когда она выставляет такой пост, это был общественный резонанс. И для меня самого это было тяжело читать», — поделился Товстик в беседе с Малаховым.Речь идет о публикации в соцсетях, в которой Елена якобы хотела покончить с собой и просила забрать ее тело из Италии, где у пары есть апартаменты. Именно после этого Товстик подал иск об определении места жительства детей.
«Я являюсь инициатором развода. Она находится далеко, выставляет пост. Я не могу не переживать. Все пытаются дозвониться… Слава Богу, что ничего не произошло, потому что этот человек мне дорог. Невозможно, прожив с человеком 20 лет, относиться к нему как-то хладнокровно. Из меня тут тоже сделали демона какого-то», — рассказал Малахову Товстик.При этом Елена заявляет, что не она публиковала те посты, поскольку у нее отобрали телефон.
Бумеранг ТовстикВ интервью бизнесмен также упомянул, что уже проходил через развод. Его первая супруга Юлия Гольдорт, с которой Роман строил бизнес, ранее уже высказывалась. По словам Юлии, много лет назад Елена увела у нее мужа, а сейчас ей вернулся бумеранг.
«С прошлого брака я вышел очень порядочно, очень достойно. У нас не было конфликтов, мы не ходили в суды, мы ничего не делили. Мы, как два взрослых человека, обо всем договорились. В жизни я не конфликтный человек. Я очень плохо себя чувствую в энергии конфликта. Я всеми силами стараюсь сделать мирно. Возможно, это моя слабая сторона. Было много моментов, когда я сам боролся за брак наш», — рассказал Роман.Как отметил бизнесмен, рождение последнего, шестого ребенка, он посчитал знаком, однако даже это не спасло отношения.
«Но как я ни старался сохранить, но у меня не получилось», — признался Товстик.Роман Товстик о новых отношениях При этом о своей возлюбленной Полине Дибровой он не сказал ни слова. Все вопросы, касающиеся новых отношений, Товстик оставил без ответа.
«Не хочу порождать слухи. Это очень личное», — прокомментировал отношения с Дибровой Товстик.
Елена же уверена, что на решение о разводе повлияла именно Полина.
«Я скажу, что это враньё, потому что ему уже капали на мозги… подруги, Полина. Потому что, когда у меня родился пятый ребенок, родилась голубоглазая блондинка. Именно она, ее подруги говорили, что ребенок не от тебя. Он сделал даже генетический тест. Ну какой тест? Она — копия его бабушки… Именно из-за него ребёнок родился недоношенным, он бросил меня во время родов и уехал в Аргентину», — прокомментировала слова супруга Елена Товстик.Она также высказалась и о первой жене Юлии, которая назвала ее очень «ушлым» человеком. По мнению Елены, Роман жил и с ней, и с Юлией до тех пор, пока это было ему выгодно. Первая супруга обучила его бизнесу, а вторая родила детей.
«Пока ему было выгодно, она его обучала. Она была лидер. Потом он понял, что эта женщина не для семьи, не для быта… Мне он сказал, что во мне видит женщину, которая родит ему детей», — рассказала Елена.
В своем интервью Роман не отрицает, что «накосячил»
«Раз мне приходится пройти через этот ад, травлю меня, значит, я где-то накосячил в жизни… Я сейчас не беру конкретно отношения с Леной, с детьми, партнёрами… Я сделал для себя выводы, очень глубокие выводы», — произнёс Товстик.В беседе Роман также назвал Елену ребёнком и улыбнулся. Миллиардер отметил, что готов полностью обеспечивать Елену и всех детей, как и делал это раньше. По его словам, он продолжает содержать семью и сейчас. Информацию о том, что жена сломала ему ногу, он подтверждать не стал, заявив, что такого не было. Слова о бриллиантах, которые она якобы вынесла из дома в сумке, также были опровергнуты: поскольку украшения принадлежат Елене, она вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. Кстати, забирать детей у жены Товстик тоже не намерен.
Больше всего Романа, почему-то, задела история с кофемашиной, которую он забрал.
«Я каждый день приезжал домой. Забирал свои вещи. Пиджаки, какие-то вещи. Я даже этому не придал значения. У нас в доме никто не пьет кофе, кроме меня… Она всегда говорила, насколько я щедрый. И когда произнесли, что Роман вывез из дома кофемашину, это точно не ее слова, это кто-то из пиар-отдела. Сказал: «О! Смотри, какой факт! А давай-ка мы сейчас подадим на него за кофемашину», — поделился с Малаховым Товстик.В ходе разговора Товстик уверял, что брачный договор был заключен для того, чтобы у Елены были гарантии сохранения за ней имущества и денежных средств.
Ранее сообщалось о происхождении обещанного Романом миллиарда. Как оказалось, согласно условиям брачного контракта и различным письменным обязательствам Романа, в указанную сумму входят квартиры на Кипре и в Турции, особняк на Рублевке (его текущая рыночная цена оценивается от 500 миллионов рублей), а также денежные средства. Дополнительно ведутся переговоры о передаче еще 3 квартир (в Италии и Дубае). Размер денежной компенсации в настоящее время находится в процессе обсуждения.
«Я все хочу решить мирно, но каждый раз, когда мы подходим к мирному соглашению, я вижу, что кому-то это не нужно… Происходит звонок, и все разрушается», — рассказал Товстик.Елена же придерживается иного мнения: «Брачный контракт был заключен под диким давлением!.. Он давил и манипулировал, чтобы я подписала эти документы за три дня». По ее словам, муж заявил, что в случае неподписания документа его выгонят из бизнеса. Она уверена, что все было спланировано заранее: сначала оформить брачный договор, а затем, когда младшему ребенку исполнится год, подать на развод.