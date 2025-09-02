Бумеранг для Елены Товстик? В эфире шоу «Малахов» Роман впервые ответил на обвинения жены в измене с Полиной Дибровой

02 сентября 2025, 14:06

Роман Товстик (Фото: кадр из эфира программы «Малахов»)

В эфире программы Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» вышло продолжение самой громкой в этом году истории развода — Романа и Елены Товстик. Напомним, 50-летний бизнесмен Роман ушел от супруги к 36-летней Полине Дибровой. Для Елены, родившей миллиардеру шестерых детей, расставание с мужем после 19 лет брака стало тяжелым ударом. Обманутая супруга поведала, как муж забрал детей, угрожал оставить ее без средств к существованию и принудил подписать брачный договор. Сам Роман настаивает, что не обманывал жену, и о разводе они говорили неоднократно. Подробности в материале «Радио 1».





Роман Товстик о разводе с женой

«Это было честно. Она знала, что я подаю на развод. Мы это обсуждали. И, когда она выставляет такой пост, это был общественный резонанс. И для меня самого это было тяжело читать», — поделился Товстик в беседе с Малаховым.

«Я являюсь инициатором развода. Она находится далеко, выставляет пост. Я не могу не переживать. Все пытаются дозвониться… Слава Богу, что ничего не произошло, потому что этот человек мне дорог. Невозможно, прожив с человеком 20 лет, относиться к нему как-то хладнокровно. Из меня тут тоже сделали демона какого-то», — рассказал Малахову Товстик.

Елена Товстик (Фото: кадр из эфира программы «Малахов»)

Бумеранг Товстик

«С прошлого брака я вышел очень порядочно, очень достойно. У нас не было конфликтов, мы не ходили в суды, мы ничего не делили. Мы, как два взрослых человека, обо всем договорились. В жизни я не конфликтный человек. Я очень плохо себя чувствую в энергии конфликта. Я всеми силами стараюсь сделать мирно. Возможно, это моя слабая сторона. Было много моментов, когда я сам боролся за брак наш», — рассказал Роман.

«Но как я ни старался сохранить, но у меня не получилось», — признался Товстик.

«Не хочу порождать слухи. Это очень личное», — прокомментировал отношения с Дибровой Товстик.

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)



«Я скажу, что это враньё, потому что ему уже капали на мозги… подруги, Полина. Потому что, когда у меня родился пятый ребенок, родилась голубоглазая блондинка. Именно она, ее подруги говорили, что ребенок не от тебя. Он сделал даже генетический тест. Ну какой тест? Она — копия его бабушки… Именно из-за него ребёнок родился недоношенным, он бросил меня во время родов и уехал в Аргентину», — прокомментировала слова супруга Елена Товстик.

«Пока ему было выгодно, она его обучала. Она была лидер. Потом он понял, что эта женщина не для семьи, не для быта… Мне он сказал, что во мне видит женщину, которая родит ему детей», — рассказала Елена.

В своем интервью Роман не отрицает, что «накосячил»

«Раз мне приходится пройти через этот ад, травлю меня, значит, я где-то накосячил в жизни… Я сейчас не беру конкретно отношения с Леной, с детьми, партнёрами… Я сделал для себя выводы, очень глубокие выводы», — произнёс Товстик.

Роман Товстик (Фото: кадр из эфира программы «Малахов»)

«Я каждый день приезжал домой. Забирал свои вещи. Пиджаки, какие-то вещи. Я даже этому не придал значения. У нас в доме никто не пьет кофе, кроме меня… Она всегда говорила, насколько я щедрый. И когда произнесли, что Роман вывез из дома кофемашину, это точно не ее слова, это кто-то из пиар-отдела. Сказал: «О! Смотри, какой факт! А давай-ка мы сейчас подадим на него за кофемашину», — поделился с Малаховым Товстик.

«Я все хочу решить мирно, но каждый раз, когда мы подходим к мирному соглашению, я вижу, что кому-то это не нужно… Происходит звонок, и все разрушается», — рассказал Товстик.