Проблемы с психикой, родство с Пугачевой, рост два метра и дом в Майами: Шокирующие тайны дочки Киркорова. Кто её настоящая мать?
Филипп Киркоров стал отцом в 2011 году, когда у него родилась дочь Алла-Виктория. Имя девочки объединяет честь Аллы Пугачёвой и память о матери певца. Алла-Виктория, родившаяся в Майами, автоматически получила гражданство США, и Киркоров приобрёл для неё виллу во Флориде. Несмотря на юный возраст, она уже проявляет свою индивидуальность и вызывает обсуждения своими высказываниями. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Имя девочки выбрано в честь Аллы ПугачёвойФилипп Киркоров сообщил о рождении своей дочери Аллы-Виктории в 2011 году на музыкальной премии «Золотой Граммофон». Позже он рассказал об этом в программе Андрея Малахова «Пусть говорят». Имя девочки выбрано в честь Аллы Пугачёвой и в память о матери Киркорова, Виктории Марковне, которая ушла из жизни в 1990-е годы. Рождение дочери стало для певца важным событием, и он решил отметить его, купив роскошную виллу в Майами. Киркоров и его друг Николай Басков потратили шесть месяцев на поиски идеального дома. Через семь месяцев после рождения Аллы-Виктории у Киркорова родился сын Мартин, также с помощью суррогатной матери.
Филипп всегда называл дочку полным именем, надеясь, что она привыкнет к нему. В одном из интервью он отметил, что его дети растут в полноценной семье, а роль мамы для Аллы-Виктории исполняет её крестная Наталья Ефремова. Девочку крестили в 2012 году в России по православным традициям, а крестным отцом стал Андрей Малахов.
Психическое расстройствоФилипп Киркоров впервые показал свою дочь Аллу-Викторию публике в 2015 году, когда ей было около четырех лет. До этого он старался защищать детей от внимания СМИ, хотя иногда делился тем, что дочка активная и любит быть в центре внимания. В пять лет Алла-Виктория впервые вышла на большую сцену и станцевала с коллективом Аллы Духовой. Киркоров с гордостью вспоминал, как Ирина Винер-Усманова похвалила её танцы и предложила заниматься гимнастикой. Позже девочка захотела научиться кататься на коньках, и Киркоров отправил её в школу к Евгению Плющенко. В 2018 году Филипп опубликовал фото, где дочка сидит на шпагате.
Вместо восхищения многие заметили, что у девочки было странное, безэмоциональное выражение лица, некоторые даже начали беспокоиться о её психическом состоянии. Из-за своей занятости Киркоров не всегда может проводить время с детьми, но часто берёт их на светские мероприятия. Там тоже замечают, что улыбка на лице Аллы-Виктории появляется редко, и она часто выглядит грустной. На её 12-летие Филипп устроил грандиозный праздник и подарил ей браслет Cartier стоимостью миллион рублей, но даже на фото с этого события девочка выглядела печальной.
Проблемы в школеФилипп Киркоров признает, что воспитание дочери Аллы-Виктории дается ему нелегко. Он говорит, что она очень активная и часто держит его в стрессе. Девочка сталкивается с трудностями из-за известности своего отца: одноклассники дразнят её, обсуждая его пластические операции и скандальные клипы. По его словам, иногда ей было так плохо, что она просила отца забрать её из школы. Киркоров рассказывает, что дети задают ему вопросы о его внешности и слухах, которые слышат от взрослых. Чтобы помочь дочери, он перевел её и сына в престижную школу в Дубае, где обучение стоит 6 миллионов в год. Однако осенью 2024 года они вернулись в Россию, и в СМИ говорили, что это могло быть связано с проблемами в поведении Аллы-Виктории.
Филипп Киркоров признался, что руководство школы часто жаловалось на поведение дочери. Она не соблюдала правила, например, брала с собой телефон на уроки, хотя им разрешалось пользоваться им только после занятий. В социальных сетях она публиковала фотографии прямо с уроков, на которых был и её младший брат Мартин. Также в её блоге появилось видео, где она делает тройное сальто в столовой.
Родство с ПугачевойВесной 2025 года 13-летняя Алла-Виктория в ответ на комментарии подписчиков резко охарактеризовала детей Пугачёвой, Лизу и Гарри, как несчастных из-за того, что их заставляют долго заниматься музыкой. Алла-Виктория также выразила отвращение к идее родства с Пугачёвой, ответив на предположение о своей связи с ней фразой «Фу». На замечания о её грустном лице девочка заявила, что у неё всё в порядке и ей не нужна психологическая помощь.
Семейный отдых3 августа 2025 года Филипп Киркоров отправился на семейный отдых в Грецию вместе с детьми — 13-летней Аллой-Викторией и 12-летним Мартином. В социальных сетях певец поделился несколькими фотографиями из отпуска. На одном из снимков он позирует с серьёзным выражением лица, одетый в черную футболку с желтыми узорами и кепку.
Однако наибольшее внимание привлекли фотографии с дочерью. За лето Алла-Виктория заметно подросла и вскоре может догнать отца, чей рост почти два метра.