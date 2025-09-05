Кто публиковал «траурные» посты, куда исчезли няни и с кем были дети в поездках: Что скрыла Товстик во время интервью Малахову?
Роман и Елена Товстики переживают громкий бракоразводный процесс, который стал одним из самых обсуждаемых в медиа. Роман бросил супругу ради Полины Дибровой, жены известного телеведущего. В программе «Малахов» он рассказал детали расставания, но Елена уличила его в противоречиях. Однако и её собственные высказывания иногда кажутся сомнительными. Подробнее о них читайте в материале «Радио 1».
Никуда не ездил с детьмиЕлена Товстик дважды появилась в программах Андрея Малахова. Она утверждала, что Роман не путешествовал с семьей, хотя соцсети супругов полны снимков из общих поездок в Турцию, Кипр, Майорку и Швейцарию. Эти факты подтвердил и сам Роман в интервью.
Без помощи няньЕлена подчеркнула, что у неё никогда не было няни, заявляя, что все 12 лет справлялась самостоятельно, несмотря на наличие шести детей и достаточного семейного дохода. В первом эпизоде телепередачи она категорично отметила: «У нас нет нянь!».
Тем не менее, вскоре стало известно, что у Товстиков было семь нянь, несмотря на то что старшим детям уже 18 и 15 лет. Няни по-прежнему работают в семье. Кроме того, Елена сама упоминала о помощницах в своих социальных сетях. Во втором эфире передачи ее водитель и знакомая Светлана Сильваши назвали имена как минимум двух нянь — Татьяны и Галины.
В целом, можно просто заглянуть в соцсети Елены, которые наполнены фотографиями из её многочисленных поездок. Например, в одном из постов Товстик сообщает, что она почти три месяца провела вдали от дома, путешествуя по Европе вместе с мужем. Однако дети были с ними всего одну неделю, а всё остальное время за ними присматривали няни. Товстики часто отправлялись в путешествия вдвоём, без детей. Поэтому утверждения об отсутствии нянь, вероятно, не совсем точны. Кроме того, Елена часто проводила время за границей, готовясь к соревнованиям.
Как Роман сообщил о разводеСпособы, которыми Роман Товстик сообщил Елене о разводе, остаются предметом споров и неясностей. Изначально Елена утверждала, что узнала о разводе через социальные сети, находясь в Италии, хотя в это время, согласно тем же соцсетям, Товстики были вместе. Возможно, именно там Роман ей это озвучил, но тогда возникает вопрос о роли соцсетей. Позже появилась другая версия: Елена якобы узнала о разводе во время поездки Романа на Алтай. Третья версия гласит, что новость была оглашена во время празднования дня рождения их старшего сына 21 июня 2025 года.
Кто писал странные посты?В первом эфире Елена рассказала, что ее муж забрал у нее телефон и удалил все данные из iCloud. 10 июля он заставил ее подписать документы, включая брачный договор, хотя она с этим не согласилась. Муж угрожал ей и даже заблокировал ее номер.
30 июля Роман Товстик объявил о разводе в социальных сетях, а через час в блоге Елены появился пост с траурной свечкой, где она будто бы просила вернуть ее тело из Италии. Это вызывает вопросы, ведь на тот момент Елена уже 20 дней была без телефона. Однако 17 июля она опубликовала совместное фото с Романом из Италии. Ситуация выглядит запутанной: не совсем понятно, когда именно и кто забрал телефон. Тем не менее, в блоге регулярно появлялись новые посты, которые, судя по стилю и орфографии, писались одним и тем же человеком.
Вместе строили бизнесВ конце первого эфира Елена упомянула, что в начале их совместной жизни они жили в квартире, подаренной ее родителями, и испытывали финансовые трудности. Во втором эфире ее сестра Мария отметила, что Елена сразу переехала к Роману. Однако стоит отметить, что до встречи с 17-летней Еленой 27-летний Роман Товстик уже вел успешную жизнь с первой женой Юлией. Елена познакомилась с Романом, когда он уже был довольно богатым молодым бизнесменом, о чем также говорила его первая супруга.
«Когда приходилось все начинать с нуля, она бросила престижный институт, куда поступила на бюджетное сама, чтоб поехать за ним, выбирая его и любовь, строить его бизнес и поддерживать, ездить по городам, есть доширак в поездах!», — писала в своих соцсетях Елена Товстик.
Сам Роман утверждал, что Елена не имела отношения к его бизнесу, в отличие от первой жены.
*Деятельность Meta (Instagram*) запрещена в России как экстремистская.