«Ужин без вреда»: Нутрициолог дала советы, помогающие контролировать вес

16 июля 2026, 12:49

Нутрициолог Савельева: между приемами пищи должно проходить четыре часа

Фото: istockphoto/Mirjana Pusicic

Самый опасный приём пищи для тех, кому за 40, — это ужин. Ошибки в вечернем меню моментально сказываются на утренних отёках, овале лица и цифрах на весах.





Нутрициолог Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» раскрыла, из чего должен состоять идеальный ужин, можно ли пить кефир на ночь и почему после еды обязательно нужно гулять.





«Если мы худеем, то на ужин берём почти то же, что на обед, но убираем крупу. Остаётся приличная порция овощей и хороший кусок рыбы или куриной грудки — но только мотивирующий, а не сухой и скучный. Рыба вам должна нравиться», — сказала она.

«Про кефир на ночь: если всё соблюдено — пожалуйста, не критично. Я сама предпочитаю в таких случаях протеиновый коктейль — там больше белка и меньше лактозы. А вообще, главное, чтобы после ужина была прогулка», — отметила Савельева.