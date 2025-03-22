Названа диета, способная замедлить деменцию

Средиземноморская диета лучше всего подходит пациентам с когнитивными нарушениями, она способна замедлить развитие деменции. Об этом заявила врач-терапевт, диетолог Эльвира Фесенко. По ее словам, хоть и после 60 лет нужда в энергии заметно снижается, но баланс ЮЖУ по-прежнему остается крайне важным.