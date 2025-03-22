Названа диета, способная замедлить деменцию

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Средиземноморская диета лучше всего подходит пациентам с когнитивными нарушениями, она способна замедлить развитие деменции. Об этом заявила врач-терапевт, диетолог Эльвира Фесенко. По ее словам, хоть и после 60 лет нужда в энергии заметно снижается, но баланс ЮЖУ по-прежнему остается крайне важным.
«Оптимальным для пациентов с деменцией является средиземноморский тип питания. Овощи, зелень, растительное масло, рыба и цельнозерновые продукты поддерживают когнитивные функции. Также нужно включать в меню ферментированную пищу: квашеную капусту или простоквашу — они поддерживают микробиоту кишечника, которая влияет на работу мозга», — пояснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».Вместе с тем специалист по спортивному питанию Кау Саад назвал самые распространенные ошибки, которые люди совершают при кардиотренировках. Как сообщает Pravda.Ru, он указал на отсутствие разминки, монотонную интенсивность во время тренировки, ошибочное использование оборудования, избыточную нагрузку и неправильное питье.
«Правильная гидратация крайне важна во время сердечно-сосудистых тренировок, поскольку наш организм теряет жидкость и электролиты с потом, что напрямую влияет на работоспособность и здоровье. Недостаток жидкости может привести к ранней утомляемости, снижению работоспособности, мышечным судорогам, головокружению и даже более серьезным и тяжелым осложнениям, таким как тепловой удар», — отмечает издание.Читайте также:
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