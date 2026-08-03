03 августа 2026, 15:23

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Люди часто сверяют свою жизнь с невидимым расписанием. К определённому возрасту нужно получить диплом, найти «правильную» работу, купить жильё, создать семью, стать родителем и выглядеть идеально. Если хотя бы один пункт не совпадает с этим списком, появляется тревога. Затем приходит ощущение, что жизнь идёт не так, а человек отстаёт от окружающих.





Содержание Стыд и разочарование: в чём разница Почему к 30 годам хочется всё успеть Почему успех не всегда приносит счастье Откуда берётся тревога перед круглыми датами Как перестать жить по чужому сценарию Неидеальная жизнь не делает человека неудачником

Специалисты центра психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог» — Глеб Слобин и Наталия Щанкина в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 рассказали, почему люди испытывают стыд из-за отсутствия карьеры, отношений или материальных достижений. Эксперты объяснили, откуда берутся возрастные дедлайны и почему даже внешне успешные люди могут чувствовать внутреннюю пустоту.



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Стыд и разочарование: в чём разница

«Если мы начинаем говорить о стыде, он сначала раздувается, как шарик, такой большой-большой. Но если в него ткнуть пальчиком — он сдувается», — объяснили психологи.

Почему к 30 годам хочется всё успеть

«Конечно, здесь и социальные дедлайны, но на первом месте — семейные, родительские ожидания. Мы часто говорим детям, кем бы мы хотели их видеть. Ребёнок это воспринимает, и у него формируются собственные ожидания от себя», — рассказали эксперты.

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Почему успех не всегда приносит счастье

«У человека всё есть, но в его переживаниях будет: “А если что-то не так, чего-то не хватает”. Самоощущение будет не тем, как ожидалось бы», — подчеркнули специалисты «ПряМого Диалога».

Откуда берётся тревога перед круглыми датами

«Поскольку наша жизнь конечна, мы примерно представляем, где мы находимся — в начале, в середине, ближе к закату. Естественным образом мы начинаем спрашивать себя: чего я достиг? Какой плод принёс?» — объяснили эксперты.

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Как перестать жить по чужому сценарию

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«Когда человек называет, что с ним происходит, нам сразу становится легче. Это помогает снизить напряжение», — отметили Глеб Слобин и Наталия Щанкина.

Неидеальная жизнь не делает человека неудачником