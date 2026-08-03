Россиянам рассказали, за что можно получить штраф на пляже
Россияне могут получить штраф за неочевидные нарушения на пляжах. Об этом предупредил бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.
По его словам, которые приводит издание NEWS.ru, правила пользования пляжами запрещают заплывать за буйки, прыгать в воду с пирсов и бортов, подплывать к лодкам и катерам, купаться при поднятых предупреждающих флагах, а также плавать на досках, бревнах и других неприспособленных для этого средствах.
Юрист подчеркнул, что конкретная сумма штрафа федеральным приказом не установлена — наказание определяют в каждом регионе местные нормы. Также запрещается приводить на пляж животных, кроме собак-поводырей: штраф по статье 8.52 КоАП для граждан составляет от полутора до трех тысяч рублей.
Кроме того, Русяев предупредил, что за распитие пива на пляже грозит штраф до 1,5 тысячи рублей, а за выраженное опьянение — административный арест.
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