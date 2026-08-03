Россиянам рассказали, за что можно получить штраф на пляже

03 августа 2026, 13:01

Юрист Русяев: за прыжки с пирса и заплыв за буйки на пляже можно получить штраф

Фото: iStock/engineervoshkin

Россияне могут получить штраф за неочевидные нарушения на пляжах. Об этом предупредил бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.