В аэропорту не зря отбирают вещи: что нельзя брать в самолет, какую ошибку совершают почти все и как не лишиться всего?
Поездка может начаться спокойно, но уже у рамки контроля многие теряют время, деньги и настроение. Сотрудники просят открыть чемодан, достать флаконы, выбросить бутылку воды или убрать из сумки предмет, который пассажир считал безобидным. Люди часто винят строгие правила или невнимательность на стойке регистрации, хотя проблема нередко скрывается в самой сборке багажа и в привычке класть все подряд в ручную кладь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Почему одни вещи пускают в салон, а другие забирают еще до посадкиУ авиаперелета есть простая логика. В салон нельзя брать то, что может навредить людям, помешать работе экипажа или создать риск во время полета. В багаж не стоит сдавать предметы, которые легко загораются, взрываются, текут или ломаются при давлении и ударах. Именно поэтому один и тот же предмет иногда разрешают перевозить только в чемодане, а иногда вообще не пускают на борт.
Главное правило звучит так: перед сбором нужно разделить вещи на три группы. Первая группа подходит для ручной клади. Вторая едет только в зарегистрированном багаже. Третью авиакомпании и службы безопасности не принимают ни при каких условиях. Ошибка возникает в тот момент, когда человек ориентируется на бытовую логику, а не на авиационные требования.
Ситуацию усложняют детали. Нормы у перевозчиков похожи, но мелкие отличия встречаются часто. На внутренних рейсах действуют одни допуски, на международных направлениях контроль порой строже. Некоторые страны отдельно проверяют лекарства, продукты, аккумуляторы и устройства для курения. Из-за этого пассажир проходит вылет из одного аэропорта без вопросов, а в другом месте получает отказ уже на входе в зону досмотра.
Жидкости в ручной клади: самая частая причина споров на контролеИменно жидкости чаще всего становятся причиной задержек. Многие уверены, что под запрет попадает только вода. На деле сотрудники смотрят шире. К жидкостям относят шампуни, духи, зубную пасту, гели, соусы, варенье, мед, мягкие сыры, аэрозоли и косметику с текучей или кремовой текстурой. Даже дорогой уход могут попросить оставить, если упаковка не подходит по объему.
На большинстве рейсов в салон разрешают брать емкости до 100 миллилитров каждая. Все такие флаконы нужно сложить в один прозрачный пакет. Его объем обычно не должен превышать один литр. Важно понимать разницу между фактическим остатком и размером тары. Если на банке стоит 200 миллилитров, а внутри осталось совсем немного, ее все равно могут не пропустить. Контроль смотрит на маркировку, а не на уровень содержимого.
С водой действует тот же принцип. Бутылку, купленную до досмотра, почти всегда попросят выбросить. После проверки можно купить напиток в чистой зоне и взять его на посадку. Исключения иногда делают для детского питания и жизненно важных лекарственных растворов, но здесь лучше заранее иметь рецепт, справку или выписку от врача.
Отдельный разговор касается алкоголя. Напитки из магазина беспошлинной торговли обычно разрешают брать в салон, если продавец запечатал пакет по правилам аэропорта. Открывать такую упаковку до конца маршрута не стоит. На пересадках к пакету могут отнестись строже, особенно если маршрут проходит через страну с собственными нормами досмотра.
Острые предметы: ножницы, лезвия и инструменты часто забывают в рюкзакеМаленький маникюрный набор кажется безобидной мелочью, но именно такие вещи регулярно находят при проверке. В ручную кладь не стоит класть ножи, мультитулы, опасные бритвы с открытым лезвием, отвертки, штопоры, рабочие инструменты и крупные ножницы. Даже сувенирный клинок вызывает вопросы. Служба безопасности не оценивает ценность вещи. Она смотрит на потенциальный риск.
С бытовыми предметами тоже бывают проблемы. Металлическая пилочка, вязальные спицы, длинный пинцет, кухонный нож для пикника или набор для барбекю в салоне не нужны. Если вещь жалко, лучше сразу убрать ее в чемодан. Это касается и спортивного инвентаря. Бейсбольные биты, клюшки, трекинговые палки и массивные фонари могут не пропустить на борт.
Иногда пассажир надеется договориться на месте. Такой расчет редко срабатывает. У сотрудников нет задачи обсуждать удобство конкретного предмета. Они исполняют инструкцию. Поэтому спор у ленты только отнимает время и повышает риск опоздать на рейс.
Огнеопасные вещи: что лучше оставить дома без всяких сомненийСамый жесткий запрет касается того, что легко вспыхивает или взрывается. Бензин, растворители, краски, петарды, фейерверки, газовые баллоны, туристическое топливо и химические реагенты в самолет брать нельзя. Здесь исключений почти не бывает. Под ограничения попадают и многие бытовые средства. К ним относят часть аэрозолей, сильные очистители, отбеливатели и составы с высокой горючестью.
С зажигалками и спичками действуют отдельные правила. Один небольшой источник огня некоторые авиакомпании допускают при пассажире, но в багаж такие вещи часто класть нельзя. Электронные сигареты, вейпы и запасные батареи к ним обычно требуют перевозить в ручной клади, а не в чемодане. Причина проста: литиевые элементы могут перегреться, и экипаж должен быстро заметить проблему. Курить и заряжать такие устройства в полете нельзя.
Мощные пауэрбанки тоже вызывают вопросы. Именно с ними люди часто ошибаются, когда летят в отпуск с ноутбуком, камерой и дроном. Емкие аккумуляторы почти всегда нужно брать в салон. В багаж их сдавать опасно. При этом у каждой компании есть предел по мощности. Если маркировка стерлась, на контроле могут отказать. Перед поездкой стоит проверить емкость в ватт-часах и уточнить лимит у перевозчика.
Оружие, средства самообороны и предметы, похожие на нихГазовые баллончики, электрошокеры, кастеты, дубинки и патроны нельзя просто положить в сумку и пройти на посадку. Любое оружие и средства самообороны подпадают под особый режим перевозки. Чаще всего пассажир должен заранее согласовать такую перевозку с авиакомпанией, подготовить документы и сдать предмет в установленном порядке. Спонтанно решить вопрос в аэропорту почти невозможно.
Проблемы нередко создают сувениры. Декоративный кинжал, игрушечный пистолет, зажигалка в форме гранаты или коллекционный макет оружия выглядят как безобидная покупка, но на сканере они вызывают мгновенную реакцию. Сотрудник обязан проверить такие вещи. Иногда предмет забирают, иногда человека отправляют на дополнительный досмотр. В любом случае время уходит быстро.
Если пассажир возвращается с охоты, спортивных сборов или исторического фестиваля, ему лучше заранее узнать точные требования по упаковке и документам. Здесь нет мелочей. Ошибка в бумагах способна сорвать перелет целиком.
Еда в самолете: что можно, а что лучше не везтиС продуктами действует менее очевидное правило. Сухие снеки, печенье, орехи, шоколад и сэндвичи обычно вопросов не вызывают. Суп, йогурт, мягкий творог, паштет, варенье или домашний соус уже попадают в категорию жидкостей и кремов. Значит, на них распространяется лимит по объему. Банка аджики, упаковка мягкого сыра или контейнер с медом нередко остаются на контроле именно по этой причине.
Есть и таможенная сторона. Некоторые страны строго ограничивают ввоз мяса, молока, семян, фруктов и продуктов домашнего производства. Человек может спокойно вылететь с таким набором, но по прилете столкнется со штрафом или конфискацией. Поэтому перед международным рейсом важно проверять не только правила авиакомпании, но и требования страны назначения.
Отдельно стоит сказать о пахучей еде. Формального запрета на многие блюда нет, однако сильный запах в салоне быстро создает конфликт. Рыбные деликатесы, острые соусы, копчености и экзотические продукты лучше упаковать герметично и сдать в багаж, если это разрешают правила. Полет длится несколько часов, и комфорт соседей в такой ситуации тоже имеет значение.
Лекарства, шприцы и медицинские приборы: где проходит границаС таблетками обычно проблем не возникает, если человек везет их для личного пользования и хранит в заводской упаковке. Сильнодействующие препараты требуют большего внимания. Некоторые вещества в одной стране продают свободно, а в другой относят к контролируемым. Из-за этого привычное средство от боли или тревоги может вызвать серьезные вопросы на границе.
Если лекарство содержит психотропные или наркотические компоненты, нужно заранее взять рецепт, выписку от врача и, при необходимости, нотариальный перевод документов. Для жидких препаратов, инсулина, шприцов, небулайзеров и других медицинских принадлежностей тоже лучше подготовить подтверждение. Тогда сотрудник быстрее поймет, почему пассажиру нужен этот набор в салоне.
Медицинская техника с батареями требует отдельной проверки. Концентраторы кислорода, аппараты для сна и другие устройства авиакомпания может допустить только после предварительного согласования. Тут не стоит рассчитывать на удачу. Звонок в службу поддержки за несколько дней до вылета часто экономит целый рейс.
Косметика, бытовые мелочи и подарки, которые чаще всего забираютКосметичка нередко становится источником сюрпризов. Подводка, блеск для губ, крем, тональная основа, духи и лак для волос проходят как жидкости или аэрозоли. Большая банка любимого средства в ручной клади почти гарантирует спор на досмотре. Дезодорант в металлическом баллоне тоже проверяют внимательно.
Подарки и сувениры приносят не меньше хлопот. Снежный шар с жидкостью внутри, набор ножей для кухни, элитный алкоголь из обычного магазина, свечи с гелевым наполнителем, коллекционные боеприпасы и банки с домашними соленьями часто отправляются в корзину у контроля. Люди расстраиваются особенно сильно, когда везут презенты близким. При этом проблему можно избежать еще дома, если заранее понять, к какой категории относится вещь.
Даже обычный штопор регулярно попадает под запрет. То же касается некоторых открывалок и инструментов для ремонта. В поездке эти предметы кажутся полезными, но для салона они не подходят. Чем меньше спорных мелочей в рюкзаке, тем быстрее проходит проверка.
Что нельзя сдавать в багаж, хотя многие так делаютУ чемодана тоже есть свои запреты. Внутрь не стоит класть запасные литиевые батареи, пауэрбанки, электронные сигареты, легковоспламеняющиеся вещества, газовые картриджи и все, что может загореться или взорваться. Нежелательно отправлять в багаж документы, деньги, украшения, ключи, ноутбук, камеру и другую ценную технику. Формально часть таких предметов правила не запрещают, но риск потери или поломки слишком высок.
Пассажиры часто считают, что внизу можно спрятать любую проблемную вещь. Это опасное заблуждение. Сканеры проверяют и зарегистрированный багаж. Если внутри найдут запрещенный предмет, чемодан могут вскрыть, снять с рейса или вернуть владельцу для перепаковки. В напряженный день такая ситуация легко заканчивается опозданием на посадку.
Хрупкие предметы тоже лучше продумать заранее. Стеклянные бутылки, парфюм без защитной упаковки, прессованные сувениры и банки с вареньем нередко приезжают разбитыми. Тогда страдают и соседние вещи. Один неудачно закрытый флакон способен испортить весь багаж.
Что меняется на международных рейсах и при пересадкахМеждународный перелет требует двойной внимательности. Нужно учитывать правила вылета, нормы транзитного аэропорта и требования страны прибытия. Особенно это важно при пересадках. Пакет из duty free, который спокойно пропустили в первом аэропорту, на следующем этапе могут проверить заново. Если упаковка повреждена, а внутри жидкость сверх лимита, пассажир рискует потерять покупку.
Некоторые государства ограничивают ввоз электронных устройств, спутникового оборудования, семян, медикаментов, мясных изделий и даже отдельных специй. Где-то строго следят за беспилотниками и фотоаппаратурой. Где-то требуют декларацию на крупные суммы наличных. Поэтому перед международной поездкой полезно открыть сайт посольства или таможенной службы страны назначения и сверить правила по конкретным категориям вещей.
Не стоит ориентироваться на опыт друзей трехлетней давности. Нормы меняются. Аэропорты обновляют процедуры. Авиакомпании тоже корректируют требования, особенно по батареям и электронным устройствам.
Как собрать багаж без нервов и лишних потерьСамая разумная стратегия проста. Сначала нужно посмотреть правила своей авиакомпании. Затем стоит отдельно проверить требования аэропорта и страны прилета. После этого полезно разложить вещи на столе и честно ответить на несколько вопросов. Есть ли в сумке жидкость свыше 100 миллилитров. Нет ли острых предметов. Указана ли мощность на аккумуляторе. Нужны ли документы на лекарства. Не содержит ли подарок стекло, лезвие, газ или спирт.
Хорошо работает и еще один прием. Все сомнительные вещи лучше сразу убрать из ручной клади в чемодан, если правила это допускают. То, что нельзя никуда, лучше оставить дома. Перед выходом в аэропорт стоит снова проверить карманы куртки, косметичку, детский рюкзак и боковые отделения чемодана. Именно там чаще всего прячутся забытые ножницы, спрей, вода или зажигалка.
Если поездка проходит с ребенком, нужно заранее подготовить питание, документы и запас вещей на время полета. Если летит человек с хроническим заболеванием, ему лучше держать лекарства в понятной упаковке и иметь бумажное подтверждение от врача. Если везете технику, проверьте аккумуляторы и зарядные устройства еще накануне вылета.