10 июля 2026, 15:50

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Поездка может начаться спокойно, но уже у рамки контроля многие теряют время, деньги и настроение. Сотрудники просят открыть чемодан, достать флаконы, выбросить бутылку воды или убрать из сумки предмет, который пассажир считал безобидным. Люди часто винят строгие правила или невнимательность на стойке регистрации, хотя проблема нередко скрывается в самой сборке багажа и в привычке класть все подряд в ручную кладь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему одни вещи пускают в салон, а другие забирают еще до посадки Жидкости в ручной клади: самая частая причина споров на контроле Острые предметы: ножницы, лезвия и инструменты часто забывают в рюкзаке Огнеопасные вещи: что лучше оставить дома без всяких сомнений Оружие, средства самообороны и предметы, похожие на них Еда в самолете: что можно, а что лучше не везти Лекарства, шприцы и медицинские приборы: где проходит граница Косметика, бытовые мелочи и подарки, которые чаще всего забирают Что нельзя сдавать в багаж, хотя многие так делают Что меняется на международных рейсах и при пересадках Как собрать багаж без нервов и лишних потерь

Почему одни вещи пускают в салон, а другие забирают еще до посадки

Фото: iStock/tickcharoen04

Жидкости в ручной клади: самая частая причина споров на контроле

Острые предметы: ножницы, лезвия и инструменты часто забывают в рюкзаке

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Огнеопасные вещи: что лучше оставить дома без всяких сомнений

Оружие, средства самообороны и предметы, похожие на них

Фото: iStock/Chalabala

Еда в самолете: что можно, а что лучше не везти

Лекарства, шприцы и медицинские приборы: где проходит граница

Фото: iStock/sihasakprachum

Косметика, бытовые мелочи и подарки, которые чаще всего забирают

Что нельзя сдавать в багаж, хотя многие так делают

Фото: iStock/Oleg Elkov

Что меняется на международных рейсах и при пересадках

Фото: iStock/Ralf Geithe

Как собрать багаж без нервов и лишних потерь