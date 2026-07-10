Кардиолог предупредила о риске скачка давления после трех чашек кофе
Кардиолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Валентина Байдина предупредила, что больше двух-трех чашек кофе в день способны спровоцировать рост давления и учащение пульса. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам врача, особенно опасно сочетание кофеина с сигаретами после бессонной ночи, на фоне тревоги или сильного напряжения. В такой ситуации давление может резко подняться, а сердцебиение — участиться.
Людям с гипертонией, принимающим препараты, специалист разрешила одну чашку некрепкого кофе в сутки, если показатели держатся в норме. Если утром тонометр показывает повышенные значения, напиток лучше перенести на день. Байдина посоветовала добавлять молоко, чтобы смягчить воздействие кофе на сосуды.
При нестабильном давлении, частых приступах тахикардии и плохо контролируемой гипертонии от кофе врач рекомендовала отказаться. Отдельную осторожность она призвала соблюдать весной и осенью, когда перепады атмосферного давления сильнее влияют на самочувствие.
При перепадах атмосферного давления человеку, особенно если у него есть гипертония, заболевания сердца или метеочувствительность, важно внимательнее относиться к своему самочувствию. В такие дни желательно регулярно контролировать артериальное давление, принимать назначенные врачом лекарства без пропусков, больше отдыхать и избегать тяжелых физических нагрузок, недосыпа и стрессов. Также стоит ограничить кофе, крепкий чай, алкоголь и курение, поскольку они могут усиливать колебания давления и ухудшать общее состояние. Полезно соблюдать питьевой режим, если нет противопоказаний, легче питаться, уменьшив количество соленой и жирной пищи, и чаще бывать на свежем воздухе, избегая перегрева и переохлаждения. Если на фоне перепадов атмосферного давления появляются сильная головная боль, боль в груди, одышка, выраженная слабость, головокружение или значительное повышение артериального давления, необходимо обратиться к врачу, а при резком ухудшении состояния — вызвать скорую помощь.
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