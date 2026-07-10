Кардиолог предупредила о риске скачка давления после трех чашек кофе

10 июля 2026, 08:38

Кардиолог Байдина: более трех чашек кофе в день вызывают скачок давления

Фото: iStock/Olga Yastremska

Кардиолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Валентина Байдина предупредила, что больше двух-трех чашек кофе в день способны спровоцировать рост давления и учащение пульса. Об этом сообщает «Лента.ру».