Стало известно, какое наказание грозит Усольцевым, если они живы

10 июля 2026, 14:16

Юрист Краснов: Усольцевым ничего не будет, если их найдут живыми

Фото: iStock/Rawf8

Семье Усольцевых не грозит никакое наказание в случае обнаружения их живыми и здоровыми. Об этом рассказал член правления Московской коллегии адвокатов, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.





Напомним, что в конце сентября 2025 года Сергей Усольцев вместе с супругой и дочерью отправился в однодневный поход к горе Буратинка. После семья перестала выходить на связь. Активную фазу поисковых работ возобновили только в мае 2026 года, однако, несмотря на усилия спасателей, результатов они не принесли.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Краснов подчеркнул, что в случае обнаружения Усольцевых живыми и здоровыми, им фактически «ничего не будет», поскольку Конституция РФ позволяет россиянам свободно перемещаться по стране.





«Они не обязаны никого предупреждать о своих действиях. Вместе с тем у них есть маленький ребенок, который должен посещать общеобразовательные учреждения. В данном случае может встать вопрос о лишении родительских прав со стороны органов опеки и попечительства», — уточнил юрист.