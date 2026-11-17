17 ноября 2026, 09:46

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев поручил до конца года провести комплексное техническое обследование дома № 7 в микрорайоне 1 Мая в Балашихе. С просьбой ускорить выбор подрядчика к нему обратилась местная жительница.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Заявительница отметила необходимость оперативного проведения конкурсных процедур. Их проводят для определения организации, которая займется комплексной проверкой здания. Фонд капитального ремонта проведет обследование до конца года.Пятиэтажный кирпичный дом был построен в 1972 году. За время его эксплуатации здесь уже проводили капитальные работы: в 2021 году специалисты отремонтировали кровлю. Следующий этап капитального ремонта запланирован на 2027 год. Тогда работы затронут фасад здания.Вместе с тем до начала запланированного ремонта необходимо принять срочные меры в жилых помещениях. Эту задачу предстоит выполнить управляющей организации. Ее специалисты загерметизируют щели в стенах и потолках квартир. Вопрос проведения неотложных работ рассмотрели в ходе приема. Также участники обсудили обращение о необходимости технического обследования дома.Управляющей организации также предстоит проработать вопрос отвода внешних сточных вод от дома. Один из предложенных вариантов — установка направляющих желобов вдоль фундамента. Они позволят организовать движение воды в нужном направлении. Специалисты отдельно рассмотрят возможность размещения таких конструкций и определят, подходит ли этот способ для территории рядом с пятиэтажкой.Таким образом, вопросы содержания и ремонта пятиэтажки распределили между Фондом капитального ремонта и управляющей организацией. Фонду предстоит организовать комплексное обследование здания до конца текущего года.Управляющая организация, в свою очередь, выполнит работы в помещениях и отдельно рассмотрит возможность установки направляющих желобов вдоль фундамента для отвода внешних сточных вод.