Кардиопульт скорой помощи Подмосковья в этом году расшифровал 320 000 ЭКГ

16 ноября 2026, 22:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

На Московской областной станции скорой помощи работает кардиопульт. Он дистанционно оценивает состояние пациентов, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.





Бригады во время выезда удалённо передают ЭКГ кардиологу, который расшифровывает её и делает заключение. На основании этой оценки принимается решение о госпитализации пациента.

«При сердечно-сосудистых патологиях решающую роль играют скорость принятия решений и оперативность помощи. С начала года специалисты кардиопульта обработали и проанализировали без малого 320 000 электрокардиограмм. В 20% случаев были зафиксированы острые нарушения сердечной деятельности, в 4% — острый коронарный синдром. Этих пациентов госпитализировали в сосудистые центры Московской области», — рассказал зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.