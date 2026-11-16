Кардиопульт скорой помощи Подмосковья в этом году расшифровал 320 000 ЭКГ
На Московской областной станции скорой помощи работает кардиопульт. Он дистанционно оценивает состояние пациентов, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Бригады во время выезда удалённо передают ЭКГ кардиологу, который расшифровывает её и делает заключение. На основании этой оценки принимается решение о госпитализации пациента.
«При сердечно-сосудистых патологиях решающую роль играют скорость принятия решений и оперативность помощи. С начала года специалисты кардиопульта обработали и проанализировали без малого 320 000 электрокардиограмм. В 20% случаев были зафиксированы острые нарушения сердечной деятельности, в 4% — острый коронарный синдром. Этих пациентов госпитализировали в сосудистые центры Московской области», — рассказал зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как отметили в Минздраве региона, работа кардиопульта стала возможной благодаря оснащению бригад Московской областной станции скорой помощи электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Такими аппаратами оснащены все выездные бригады.