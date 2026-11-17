17 ноября 2026, 09:03

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Компания ПИК строит дом на 264 квартиры в квартале «Томилинский бульвар» в Котельниках. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.







Строители завершили основные работы на корпусе № 7: возвели каркас, установили панели и балконы, выполнили кладку и обустроили кровлю. Сейчас они заканчивают отделку фасадов первого этажа и благоустройство прилегающей территории.



В доме появятся квартиры разных планировок. Входы в корпуса квартала расположат на уровне земли, без ступеней, порогов и пандусов. Жители смогут свободно проходить внутрь с колясками, велосипедами и самокатами.



Во дворе предусмотрели детские и спортивные площадки, а также места для спокойного отдыха. На территории высадили крупные деревья, кустарники, цветы и многолетние травы. Квартал строят рядом с Кузьминским лесопарком и музеем-усадьбой Белая Дача. До Люберецких карьеров можно добраться на машине за 15 минут. В «Томилинском бульваре» планируют открыть три детских сада: два муниципальных и один частный. В квартале уже работает женская консультация. Проект предусматривает подземные паркинги.