Ученые из Невинномысска проверили, стоит ли студентам отказываться от сахара
Краткосрочный отказ от рафинированного сахара не гарантирует улучшения самочувствия. К такому выводу пришли исследователи Невинномысского медицинского института после недельного эксперимента среди студентов, рассказала ассистент кафедры естественно-научных дисциплин Эллина Матвиенко.
В беседе с РИА Новости Матвиенко отметила, что участники сообщили о разных изменениях состояния. Результаты работы вошли в сборник материалов региональной конференции «Наука для Победы: из прошлого в будущее». Перед началом эксперимента студенты измерили уровень глюкозы в крови натощак. Затем они на неделю исключили продукты с рафинированным сахаром, рассказала соавтор исследования, студентка Раяна Албагачиева.
Некоторые участники пожаловались на усталость и раздражительность. Другие заметили улучшение состояния кожи или настроения. Аппетит и качество сна за время эксперимента менялись в разных направлениях. Матвиенко предположила, что на реакцию организма могли повлиять прежний рацион и продукты, которыми студенты заменяли сладости. При этом исследование не установило однозначного влияния недельного отказа от сахара на самочувствие.
По словам специалиста, студенты часто получают сахар из напитков, десертов и выпечки. Он входит в состав готовых соусов, консервов и некоторых других продуктов. Нехватка времени и ограниченный бюджет могут способствовать выбору такой пищи. Вместо строгих запретов Матвиенко предложила сократить потребление сладких напитков, чаще выбирать фрукты или орехи вместо десертов и регулярно полноценно питаться. Эксперт считает, что резкое ограничение сахара на фоне стресса и недосыпания способно ухудшить самочувствие.
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