17 ноября 2026, 08:21

Краткосрочный отказ от сахара не гарантирует улучшения самочувствия

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

Краткосрочный отказ от рафинированного сахара не гарантирует улучшения самочувствия. К такому выводу пришли исследователи Невинномысского медицинского института после недельного эксперимента среди студентов, рассказала ассистент кафедры естественно-научных дисциплин Эллина Матвиенко.