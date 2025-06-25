В Фонде развития цифровой экономики рассказали о преимуществах национального мессенджера

25 июня 2025, 12:31

Клименко: создание национального мессенджера обезопасит россиян от мошенников

Фото: iStock/dikushin

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными, которая также будет выполнять функции национального мессенджера.





Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Радио 1» рассказал о разработке и преимуществах отечественной программы.





«История национального мессенджера идёт с 2015 года. Всего было разработано 135 мессенджеров разного свойства, разной глубины проработки. Но тогда программу не стали реализовывать из-за отсутствия необходимости. К тому же, Госуслуги тогда были развиты слабо. А сейчас, на протяжении последних нескольких лет, мы находимся под очень серьёзной атакой мошенников с точки зрения анонимности. Те мессенджеры, которые активно используются сейчас, недостаточно защищены», — пояснил эксперт.