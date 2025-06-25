В Фонде развития цифровой экономики рассказали о преимуществах национального мессенджера
Клименко: создание национального мессенджера обезопасит россиян от мошенников
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными, которая также будет выполнять функции национального мессенджера.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Радио 1» рассказал о разработке и преимуществах отечественной программы.
«История национального мессенджера идёт с 2015 года. Всего было разработано 135 мессенджеров разного свойства, разной глубины проработки. Но тогда программу не стали реализовывать из-за отсутствия необходимости. К тому же, Госуслуги тогда были развиты слабо. А сейчас, на протяжении последних нескольких лет, мы находимся под очень серьёзной атакой мошенников с точки зрения анонимности. Те мессенджеры, которые активно используются сейчас, недостаточно защищены», — пояснил эксперт.Клименко указал на необходимость приведения всех иностранных мессенджеров в надлежащее состояние, в первую очередь, путём обеспечения анонимности пользователей. Прежде всего, это касается Telegram и WhatsApp. Однако иностранцы не это не пойдут, поэтому возникла необходимость в создании собственного приложения, по аналогии с Китаем и прочими азиатскими государствами, где это практикуется давно.
Также эксперт добавил, что российские сервисы, такие как ВКонтакте, Mail, Одноклассники, Госуслуги, имеют высокую репутацию и за последние годы не подвергались хакерским атакам с последующей публикацией личных данных россиян. Таким образом, в России имеются технологии для обеспечения безопасности пользователей Сети и создвания многофункциональных и удобных сервисов.
Напомним, что национальный сервис будет создан на базе отечественного программного обеспечения, а число его ежедневных пользователей должно составлять более 500 тысяч человек. Приложение будет доступно для общения по переписке на русском языке, государственных языках республик в составе РФ или иных языках народов России, а также для осуществления телефонных звонков.
Через приложение гражданин сможет подтверждать свою личность, поскольку в сервис будут интегрированы данные с портала Госуслуг. При этом организация или юридические лица не вправе требовать с человека бумажные документы после предоставления сведений из мессенджера.