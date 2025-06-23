Мошенники начали выдавать себя за техподдержку «Госуслуг»
Новую схему обмана начали использовать мошенники для получения доступа к чужим аккаунтам на «Госуслугах», о ней жителей Подмосковья предупредили специалисты Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.
«Теперь пользователи портала «Госуслуги» стали получать на электронную почту или в мессенджеры сообщения, стилизованные под автоматические уведомления от техподдержки. В письме говорится о якобы несанкционированном доступе к учетной записи, в связи с чем получателя призывают самостоятельно связаться с техподдержкой по указанному фальшивому номеру», — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что изменилась и стратегия мошенников. Если раньше, получив доступ к чужому аккаунту, мошенники оформляли на жертву микрокредиты, то теперь за первым обманом часто следует второй: жертве начинают звонить лжесиловики и запугивают тем, что из-за взлома «Госуслуг» все деньги могут перевести в помощь ВСУ. А чтобы избежать этого, средства нужно перевести на «безопасный счёт».
Жителям Подмосковья напомнили, что настоящие сообщения от техподдержки «Госуслуг» не содержат телефонных номеров и приходят на электронную почту с одного из двух адресов: no-reply@pos.gosusluhi.ru или no-reply@gosuslugi.ru. Подлинные номера техподдержки «Госуслуг»: 8 800 100-70-10 и 115.