Россиянам рассказали о подозрительных для банков видах переводов

22 июня 2025, 15:03

Адвокат Халеян: переводы крупной суммы несколькими платежами вызывают подозрения

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У банков могут возникнуть подозрения при переводах крупных сумм людям, которые не являются родственниками, а также при переводах крупной суммы несколькими платежами. Об этом рассказал адвокат Альберт Халеян.







«Регулярные переводы чуть ниже порога обязательного контроля (600 тыс. рублей) или быстрые цепочки транзакций между несвязанными лицами сразу вызывают подозрения», — предупредил Халеян в разговоре с «Известиями».

«Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками курьерской службы. Они убеждают жертву, что для получения посылки требуется назвать код из только что пришедшего СМС. Доверчивый человек сообщает код, тем самым невольно подтверждая оформление займа на своё имя. Деньги поступают мошенникам», — рассказал Хаминский.