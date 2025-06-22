Россиянам рассказали о подозрительных для банков видах переводов
Адвокат Халеян: переводы крупной суммы несколькими платежами вызывают подозрения
У банков могут возникнуть подозрения при переводах крупных сумм людям, которые не являются родственниками, а также при переводах крупной суммы несколькими платежами. Об этом рассказал адвокат Альберт Халеян.
«Регулярные переводы чуть ниже порога обязательного контроля (600 тыс. рублей) или быстрые цепочки транзакций между несвязанными лицами сразу вызывают подозрения», — предупредил Халеян в разговоре с «Известиями».
Он также отметил, что привлечь внимание могут даже переводы родственникам и друзьям, если у получателя есть проблемы с законом.
Кроме того, вопросы могут вызвать переводы, которые не вписываются в обычный финансовый профиль, перевод крупной суммы несколькими платежами и переводы «сомнительным» юрлицам и людям, с которыми нет родства.
В свою очередь юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT предупредил о новых тактиках мошенников.
«Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками курьерской службы. Они убеждают жертву, что для получения посылки требуется назвать код из только что пришедшего СМС. Доверчивый человек сообщает код, тем самым невольно подтверждая оформление займа на своё имя. Деньги поступают мошенникам», — рассказал Хаминский.
Мошенники также начали звонить от имени Почты России. Они сообщают о поступлении посылки и под разными предлогами выманивают у жертвы код из СМС. Так злоумышленники получают доступ в аккаунт «Госуслуг» или оформляют микрозайм.
Он предупредил, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать коды посторонним лицам.