Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Соответствующий документ доступен на сайте официального публикования правовых актов.
За запуск и работу национального мессенджера будет отвечать организация, которую определит кабмин. Уточняется, что пользователи данного сервиса смогут подписывать документы с помощью усиленной электронной подписи.
На платформе будут размещены документы россиян, которые можно предъявлять в качестве оригинала при необходимости.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости массового использования цифрового рубля. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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