В Госдуме разрабатывают законопроект об обязательном школьном психологе: какова цель, как это поможет детям и какие есть сложности?

06 февраля 2026, 11:26

Педагог Манина поддержала законопроект об обязательном школьном психологе

Фото: iStock/Valeriy_G

В Госдуме разрабатывают законопроект об обязательном школьном психологе. Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов объяснил необходимость введения такой меры ростом числа ЧП с участием детей в учебных заведениях России.





Педагог, психолог высшей квалификации и профессиональный медиатор Ирина Манина в эфире «Радио 1» прокомментировала инициативу и рассказала, действительно ли в школах необходим штатный психолог и может ли его заменить классный руководитель.



«Психолог нужен всегда. И определённое количество детей на одного человека тоже должно быть регламентировано законодательно, потому что на сегодняшний день на одного психолога может приходиться до 2 500 детей. И, конечно, нереально охватить своим вниманием всех», – отметила специалист.

«Во многих школах сейчас есть психологи, но не во всех. Когда мы встречаемся на методических объединениях регионального уровня, слышим, что где-то есть психологи, где-то не хватает, оплата людей не устраивает, нагрузка высокая. И в связи с этим, конечно, текучка очень большая. Вот это основная причина. Ну, плюс ещё, школьный психолог должен быть многостаночником, и это должно быть профессиональное образование. Иногда приходят на работу люди, которые мало что понимают непосредственно в детской психологии», – уточнила собеседница «Радио 1».

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

«На сегодняшний день, во-первых, популяризируют саму психологию, а во-вторых, дети уже не шарахаются, они более продвинутые, они понимают, что это такое, и приходят именно посоветоваться, особенно после, наверное, восьмого класса начинается такой интерес. Некоторые прямо специально приходят уточнить, что это и как это».

«Авторитет – всегда классный руководитель. И мы делаем ставку и проводим специальные занятия, семинары обучающие для классных руководителей, особенно в каникулярное время. Сейчас у нас 24 февраля каникулы начинаются, и у нас уже назначены семинары по коммуникативным навыкам, по взаимодействию с родителями, по повышенной тревожности детей, особенно вот в предэкзаменационный период», – уточнила Манина.