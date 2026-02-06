В Госдуме разрабатывают законопроект об обязательном школьном психологе: какова цель, как это поможет детям и какие есть сложности?
Педагог Манина поддержала законопроект об обязательном школьном психологе
В Госдуме разрабатывают законопроект об обязательном школьном психологе. Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов объяснил необходимость введения такой меры ростом числа ЧП с участием детей в учебных заведениях России.
Педагог, психолог высшей квалификации и профессиональный медиатор Ирина Манина в эфире «Радио 1» прокомментировала инициативу и рассказала, действительно ли в школах необходим штатный психолог и может ли его заменить классный руководитель.
«Психолог нужен всегда. И определённое количество детей на одного человека тоже должно быть регламентировано законодательно, потому что на сегодняшний день на одного психолога может приходиться до 2 500 детей. И, конечно, нереально охватить своим вниманием всех», – отметила специалист.
Манина также рассказала, как сейчас всё организовано в школах: есть ли уже психологи и по-прежнему остаются социальные педагоги.
«Во многих школах сейчас есть психологи, но не во всех. Когда мы встречаемся на методических объединениях регионального уровня, слышим, что где-то есть психологи, где-то не хватает, оплата людей не устраивает, нагрузка высокая. И в связи с этим, конечно, текучка очень большая. Вот это основная причина. Ну, плюс ещё, школьный психолог должен быть многостаночником, и это должно быть профессиональное образование. Иногда приходят на работу люди, которые мало что понимают непосредственно в детской психологии», – уточнила собеседница «Радио 1».
Она уточнила, что понятия «школьный психолог» в настоящее время нет, есть только педагог-психолог и социальный педагог. Такие специалисты обращают внимание на учебную деятельность, а не психическое развитие детей. Именно поэтому в школах необходим тот, кто будет делать акцент именно на состоянии ребёнка.
Однако возникает вопрос: а будут ли дети посещать психолога и не станут ли такие визиты стрессом для них. Манина призвала не переживать по этому поводу:
«На сегодняшний день, во-первых, популяризируют саму психологию, а во-вторых, дети уже не шарахаются, они более продвинутые, они понимают, что это такое, и приходят именно посоветоваться, особенно после, наверное, восьмого класса начинается такой интерес. Некоторые прямо специально приходят уточнить, что это и как это».
При этом психолог добавила, что «насильно коня подвести к водопою можно, а вот напоить – нельзя». Если ребёнок закрыт и не хочет общаться, особенно это касается подростков, то специалисту трудно разговорить его. Одновременно с этим, профессиональный стандарт предполагает, что классные руководители должны обладать знаниями по психологии ребёнка. Это первый помощник школьника, поскольку он может охватить всех ребят (около 30 человек в классе) и увидеть какую-то проблему.
«Авторитет – всегда классный руководитель. И мы делаем ставку и проводим специальные занятия, семинары обучающие для классных руководителей, особенно в каникулярное время. Сейчас у нас 24 февраля каникулы начинаются, и у нас уже назначены семинары по коммуникативным навыкам, по взаимодействию с родителями, по повышенной тревожности детей, особенно вот в предэкзаменационный период», – уточнила Манина.
В заключение специалист отметила, что инициатива об обязательном школьном психологе, в целом, замечательная, однако она требует доработок, особенно в вопросе количества детей на одного специалиста.