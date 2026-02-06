В Казахстане школьник с топором ранил двух одноклассников

06 февраля 2026, 11:01

В Казахстане ученик 10-го класса напал с топором на двух сверстников

Фото: iStock/Grape_vein

Старшеклассник напал с топором на сверстников в школе № 6 имени Пушкина в города Кульсары на западе Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.