В Казахстане школьник с топором ранил двух одноклассников
Старшеклассник напал с топором на сверстников в школе № 6 имени Пушкина в города Кульсары на западе Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.
Ученик десятого класса после конфликта с одноклассниками совершил нападание на них, после чего покинул школу. В результате инцидента двое подростков получили ранения легкой степени тяжести.
На место происшествия оперативно прибыли полицейские. 15-летнего подростка нашли и задержали.
Всех участников инцидента и их родителей доставили в отделение полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
