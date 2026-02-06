Достижения.рф

В Казахстане школьник с топором ранил двух одноклассников

В Казахстане ученик 10-го класса напал с топором на двух сверстников
Фото: iStock/Grape_vein

Старшеклассник напал с топором на сверстников в школе № 6 имени Пушкина в города Кульсары на западе Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.



Ученик десятого класса после конфликта с одноклассниками совершил нападание на них, после чего покинул школу. В результате инцидента двое подростков получили ранения легкой степени тяжести.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские. 15-летнего подростка нашли и задержали.

Всех участников инцидента и их родителей доставили в отделение полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Екатерина Коршунова

