После нападений в школах учителей могут обязать следить за соцсетями учащихся
В России обсуждают инициативу обязать педагогов отслеживать школьные чаты, Telegram-каналы и страницы учеников в соцсетях, чтобы вовремя выявлять деструктивный контент. Об этом пишет Mash.
Уточняется, что пилотный проект уже запустили в Татарстане. По данным источника, родителей как минимум в трех школах попросили передать сведения об аккаунтах детей — номера телефонов и ссылки на профили в соцсетях.
Известно, что доступ к этой информации будет ограниченным. Просматривать ее смогут только администраторы, классные руководители и сотрудники центра, занимающегося мониторингом запрещенных материалов.
Предполагается, что такой контроль поможет быстрее находить подозрительные публикации и предотвращать возможные ЧП. Mash отмечает, что в 2026 году уже произошло пять инцидентов с участием школьников — в Татарстане, Воронеже, Уфе и два в Красноярском крае. За 2025 год, по информации канала, зафиксировали 12 подобных случаев.
Один из последних эпизодов произошел 4 февраля в Красноярске. 14-летняя школьница принесла в учебное заведение горючее вещество, подожгла его и бросила горящую тряпку в класс. В результате трое детей получили ожоги. Также пострадали двое одноклассников и учитель. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Читайте также: