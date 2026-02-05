После нападений в школах учителей могут обязать следить за соцсетями учащихся

05 февраля 2026, 15:36

Mash: в обязанности учителей хотят включить контроль соцсетей учащихся

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

В России обсуждают инициативу обязать педагогов отслеживать школьные чаты, Telegram-каналы и страницы учеников в соцсетях, чтобы вовремя выявлять деструктивный контент. Об этом пишет Mash.