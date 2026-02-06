В Азербайджане ученик 10-го класса выстрелил в педагога из охотничьего ружья
Ученик лицея в Баку выстрелил в учителя из охотничьего ружья. Об этом сообщает азербайджанское издание Haqqın.az.
Трагедия произошла в лицее «Идрак» Бинагадинского района. Несовершеннолетний принёс в учебное заведение оружие, спрятав его в рюкзаке.
Учителя с серьёзными травмами доставили в больницу. Полиция оперативно задержала преступника на месте происшествия.
Ружьё было собственностью отца школьника. Сейчас правоохранительные органы ведут расследование случившегося. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
