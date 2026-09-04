«Русская рулетка»: Врач рассказал, где можно встретить токсин ботулизма и как его избежать

04 сентября 2026, 18:31

Инфекционист Рябов: двоение в глазах и сухость во рту — главные симптомы ботулизма

Фото: iStock/airdone

Грибной сезон в России закончится только в ноябре, и сейчас любители «тихой охоты» вовсю орудуют в лесах. Во многих семьях принято заготавливать грибы на долгий срок — сушить их и консервировать. Однако, по словам врачей, при их неправильной обработке можно заразиться опасным заболеванием – ботулизмом.





Заместитель главного врача Дубнинской больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» подтвердил, что неправильная обработка грибов может привести к заражению ботулизмом.





«Увы, это возможно. Дело в том, что сlostridium ботуления — токсин, который вызывает симптомы этого тяжелого заболевания. Это анаэробный микроорганизм, который развивается и живет в условиях безвоздушных. Он долго может находиться на грибах и ягодах в состоянии спорообразном, а когда возникает бескислородная среда, являющаяся наиболее благоприятной, может переходить в активную форму», — объяснил эксперт.

«Просто-напросто играть в русскую рулетку — авось пронесет — не самый верный подход. Консервированные грибы и рыба, даже соки, приготовленные в домашних условиях, опасны. Бороться с симптомами ботулизма достаточно сложно, потому что это поражение нервной ткани. Должна проводиться интенсивная антисептическая терапия», — напомнил Сергей Рябов.

«Двоение в глазах, внезапная сухость во рту, паралич дыхательной мускулатуры — это все может закончиться достаточно трагично, если не вовремя начать лечение. Чем раньше, тем позитивнее эффект», — заключил врач.