«Русская рулетка»: Врач рассказал, где можно встретить токсин ботулизма и как его избежать
Инфекционист Рябов: двоение в глазах и сухость во рту — главные симптомы ботулизма
Грибной сезон в России закончится только в ноябре, и сейчас любители «тихой охоты» вовсю орудуют в лесах. Во многих семьях принято заготавливать грибы на долгий срок — сушить их и консервировать. Однако, по словам врачей, при их неправильной обработке можно заразиться опасным заболеванием – ботулизмом.
Заместитель главного врача Дубнинской больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» подтвердил, что неправильная обработка грибов может привести к заражению ботулизмом.
«Увы, это возможно. Дело в том, что сlostridium ботуления — токсин, который вызывает симптомы этого тяжелого заболевания. Это анаэробный микроорганизм, который развивается и живет в условиях безвоздушных. Он долго может находиться на грибах и ягодах в состоянии спорообразном, а когда возникает бескислородная среда, являющаяся наиболее благоприятной, может переходить в активную форму», — объяснил эксперт.
Он назвал два основных правила безопасности в случае потребления и обработки грибов: хорошо промывать и термически обрабатывать. Даже при обычном кипячении грибов перед заготовкой споры погибают, что исключает заболевание.
По словам инфекциониста, стоит избегать консервированных продуктов, продающихся вдоль дороги, потому что точных данных об их обработке узнать невозможно.
«Просто-напросто играть в русскую рулетку — авось пронесет — не самый верный подход. Консервированные грибы и рыба, даже соки, приготовленные в домашних условиях, опасны. Бороться с симптомами ботулизма достаточно сложно, потому что это поражение нервной ткани. Должна проводиться интенсивная антисептическая терапия», — напомнил Сергей Рябов.
Он также выделил основные симптомы ботулизма, при которых сразу следует насторожиться и обратиться к врачу.
«Двоение в глазах, внезапная сухость во рту, паралич дыхательной мускулатуры — это все может закончиться достаточно трагично, если не вовремя начать лечение. Чем раньше, тем позитивнее эффект», — заключил врач.