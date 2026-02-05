«В ликвидности прибавят»: Россиянам рассказали, можно ли прописаться в апартаментах
Решение Конституционного суда РФ, разрешившее собственникам апартаментов и их родственникам временную регистрацию, стало сенсацией. Однако эксперты предупреждают: это не уравнивает нежилой фонд с квартирами и не отменяет «серый» статус таких объектов. Что ждёт рынок апартаментов и почему государство не спешит его полноценно легализовать?
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с «Радио 1» заявил, что речь идёт только о помещениях, похожих на квартиры, — с санузлом и возможностью организовать кухню и спальные места. Кроме того, критически важен вид разрешённого использования земли. Если он не предусматривает размещения гостиниц или аналогичных объектов, дом могут признать самостроем.
«В ближайшей перспективе владельцы апартаментов, желающие зарегистрироваться, будут вынуждены действовать через суд. Они, очевидно, сегодня получат отказ, потому что нет ни постановления правительства, ни изменения законодательства. Главный вопрос — когда чиновники подготовят необходимые поправки. Опыт прошлых лет не внушает оптимизма. При этом решение суда не сделает апартаменты полноценной заменой квартирам. Всё-таки это не квартира, в которой можно постоянно зарегистрироваться, они в цене будут отставать, но в ликвидности поприбавят», — объяснил он.
По мнению эксперта, ключевая проблема апартаментов — их градостроительный «дефект». Застройщики, экономя на инфраструктуре, возводят жилые кварталы под видом нежилого фонда, перекладывая нагрузку на школы, поликлиники и дороги. Именно поэтому, как считает Барсуков, государство не заинтересовано в полной легализации этого сегмента.
Таким образом, решение Конституционного суда — важный шаг в защите прав уже купивших апартаменты. Однако оно не решает системного противоречия и, вероятно, приведёт к ужесточению контроля за новым строительством, чтобы не появлялись новые «апартаментные кварталы» в обход градостроительных норм.