«Интервью вместо оплаты»: Дмитрий Нагиев купил «золотые» апартаменты в Дубае

Дмитрий Нагиев стал владельцем апартаментов в дубайском отеле на Palm Jumeirah
Актёр Дмитрий Нагиев купил апартаменты в дубайском отеле Kempinski Palm Jumeirah. Как сообщает Telegram-канал Mash, стоимость резиденции превышает 300 миллионов рублей.



Нагиев решил приобрести недвижимость в ОАЭ после начала СВО. Комплекс расположен на искусственном острове Пальма Джумейра. Рядом находятся набережная, аквапарк и смотровые площадки.

Местные риелторы помогли оформить сделку. За скидку Дмитрий дал два эксклюзивных интервью. Помимо этого, он оплатил регистрационный сбор и услуги по переоформлению права собственности. Жильё актёр приобрёл у частного владельца.

В комплексе есть частный пляж, бассейн, консьерж-сервис и охрана. В апартаментах — дизайнерский ремонт, три спальни и итальянская мебель. Гости отеля и владельцы недвижимости пользуются общим холлом, бассейном и рестораном.

