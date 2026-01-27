«Интервью вместо оплаты»: Дмитрий Нагиев купил «золотые» апартаменты в Дубае
Актёр Дмитрий Нагиев купил апартаменты в дубайском отеле Kempinski Palm Jumeirah. Как сообщает Telegram-канал Mash, стоимость резиденции превышает 300 миллионов рублей.
Нагиев решил приобрести недвижимость в ОАЭ после начала СВО. Комплекс расположен на искусственном острове Пальма Джумейра. Рядом находятся набережная, аквапарк и смотровые площадки.
Местные риелторы помогли оформить сделку. За скидку Дмитрий дал два эксклюзивных интервью. Помимо этого, он оплатил регистрационный сбор и услуги по переоформлению права собственности. Жильё актёр приобрёл у частного владельца.
В комплексе есть частный пляж, бассейн, консьерж-сервис и охрана. В апартаментах — дизайнерский ремонт, три спальни и итальянская мебель. Гости отеля и владельцы недвижимости пользуются общим холлом, бассейном и рестораном.
