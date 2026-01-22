Стало известно, какая у Владимира Преснякова недвижимость на сотни миллионов в России

22 января 2026, 22:59

Пресняков держит капитал в России и поднимает гонорары до ₽6 млн за концерт

Владимир Пресняков с супругой (Фото: Instagram* / @presnyakovvladimir)

У Владимира Преснякова с семьей обнаружена недвижимость на сумму более 250 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».