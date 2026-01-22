Стало известно, какая у Владимира Преснякова недвижимость на сотни миллионов в России
У Владимира Преснякова с семьей обнаружена недвижимость на сумму более 250 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В отличие от многих коллег, певец всё своё имущество хранит в России. В его собственности квартира в знаменитых Хамовниках примерно за 100 млн рублей, квартира в Раменках за 80 млн рублей, небольшие апартаменты за 14 млн рублей и загородный дом площадью 600 кв. м, стоимость которого на рынке колеблется от 62 млн до 1,2 млрд рублей.
Несмотря на такой объём недвижимости, отдельного бизнеса, не связанного с концертной деятельностью, у артиста нет. Недавно он повысил гонорар за частное выступление с 1,5 до 6 млн рублей, развеивая аргументы о том, что на музыке не заработать.
