«Не верю»: Дана Борисова жёстко прошлась по жилищной истории Ларисы Долиной

03 февраля 2026, 20:21

Дана Борисова усомнилась, что у Ларисы Долиной была всего одна квартира

Дана Борисова (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

Дана Борисова скептически отнеслась к словам Ларисы Долиной о том, что после передачи своей недвижимости Полине Лурье певице пришлось переехать в съёмную квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Телеведущая уверена: при таких доходах и статусе сложно поверить, что у артистки не осталось никакого жилья.



На премьере фильма «Равиоли Оли» Борисова открыто заявила, что считает эту историю сомнительной. По её словам, человек такого масштаба, с многолетней востребованностью и серьёзными финансовыми возможностями, вряд ли мог остаться с одной-единственной квартирой.





«Человек, который располагал такими суммами и имеет одну такую квартиру... Она очень известная, востребованная, я тоже фанатка её голоса, но я не верю, что у нее совсем нет жилья. Это безобразие! Ещё и собственный пруд, ещё и с человеком так поступила, ещё и просится в чужие квартиры — вот тебе и Лариса Долина. Осадочек от её поступка у всех окружающих остался», — высказалась Дана.