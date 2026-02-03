«Не верю»: Дана Борисова жёстко прошлась по жилищной истории Ларисы Долиной
Дана Борисова скептически отнеслась к словам Ларисы Долиной о том, что после передачи своей недвижимости Полине Лурье певице пришлось переехать в съёмную квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телеведущая уверена: при таких доходах и статусе сложно поверить, что у артистки не осталось никакого жилья.
На премьере фильма «Равиоли Оли» Борисова открыто заявила, что считает эту историю сомнительной. По её словам, человек такого масштаба, с многолетней востребованностью и серьёзными финансовыми возможностями, вряд ли мог остаться с одной-единственной квартирой.
«Человек, который располагал такими суммами и имеет одну такую квартиру... Она очень известная, востребованная, я тоже фанатка её голоса, но я не верю, что у нее совсем нет жилья. Это безобразие! Ещё и собственный пруд, ещё и с человеком так поступила, ещё и просится в чужие квартиры — вот тебе и Лариса Долина. Осадочек от её поступка у всех окружающих остался», — высказалась Дана.Телеведущая также добавила, что сама живёт в апартаментах бизнес-класса, несмотря на куда меньшую известность, чем у Долиной. Правда, приютить народную артистку она бы не смогла — банально не хватило бы места.