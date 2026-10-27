В Минюсте РФ объяснили, как писать и менять устав НКО

27 октября 2026, 15:40

Фото: istockphoto.com/Tippapatt

Руководители некоммерческих организаций должны регулярно проверять актуальность учредительных документов и устранять выявленные несоответствия. О том, на что при этом следует обратить особое внимание, рассказали в Минюсте РФ.





При проверке устава НКО стоит особенно внимательно отнестись к содержанию нескольких основных разделов.





Наименование и цели организации

Предмет и виды деятельности

Органы управления

Права и обязанности участников

Внесение изменений в устав

Реорганизация и прекращение деятельности

Дополнительные требования к уставам религиозных организаций

Почему стоит пересмотреть старый устав