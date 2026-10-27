В Минюсте РФ объяснили, как писать и менять устав НКО
Руководители некоммерческих организаций должны регулярно проверять актуальность учредительных документов и устранять выявленные несоответствия. О том, на что при этом следует обратить особое внимание, рассказали в Минюсте РФ.
При проверке устава НКО стоит особенно внимательно отнестись к содержанию нескольких основных разделов.
Наименование и цели организацииНазвание должно отвечать требованиям законодательства. Цели необходимо сформулировать ясно и соотносить с фактической деятельностью организации.
Предмет и виды деятельностиУставные положения должны охватывать все направления, которыми организация действительно занимается. При этом деятельность не должна противоречить российскому законодательству.
Органы управленияВ документе следует определить, какие органы управляют организацией, как они формируются, каковы их полномочия и сроки работы. Также важно установить порядок принятия решений.
Права и обязанности участниковЭти положения необходимо сопоставить как с действующим законодательством, так и с выбранной организацией моделью управления.
Внесение изменений в уставУстав должен содержать понятный порядок утверждения поправок. При изменении документа важно соблюдать установленную процедуру.
Реорганизация и прекращение деятельностиПорядок действий в таких случаях должен соответствовать требованиям, применимым к конкретной организационно-правовой форме.
Особенно внимательно следует изучить устав, если фактическая работа организации заметно отличается от описанной в документе или если его формулировки не учитывают изменения законодательства.
Дополнительные требования к уставам религиозных организаций
Для религиозных организаций специальные требования установлены законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 года. Согласно статье 10 этого закона, устав должен включать предусмотренные законодательством сведения. В частности, в нём указываются наименование и место нахождения организации, её вид и вероисповедание, цели, задачи и основные формы деятельности. Документ также должен описывать структуру и органы управления, порядок их образования и компетенцию, правила внесения изменений и порядок распоряжения имуществом при прекращении деятельности. Помимо этого, устав содержит и другие сведения, предусмотренные законом.
Религиозным организациям рекомендуется сверить действующий документ с этими требованиями и проверить, соответствует ли он реальному порядку работы.
Почему стоит пересмотреть старый устав
Отдельного внимания требуют уставы, принятые или зарегистрированные много лет назад, например в 2000-х годах, и с тех пор не пересматривавшиеся. Сам по себе возраст документа не означает, что организация нарушает закон. Однако законодательство со временем меняется, поэтому прежние формулировки могут нуждаться в актуализации.