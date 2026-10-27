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В Минюсте РФ объяснили, как писать и менять устав НКО

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Руководители некоммерческих организаций должны регулярно проверять актуальность учредительных документов и устранять выявленные несоответствия. О том, на что при этом следует обратить особое внимание, рассказали в Минюсте РФ.



При проверке устава НКО стоит особенно внимательно отнестись к содержанию нескольких основных разделов.

Наименование и цели организации

Название должно отвечать требованиям законодательства. Цели необходимо сформулировать ясно и соотносить с фактической деятельностью организации.

Предмет и виды деятельности

Уставные положения должны охватывать все направления, которыми организация действительно занимается. При этом деятельность не должна противоречить российскому законодательству.

Органы управления

В документе следует определить, какие органы управляют организацией, как они формируются, каковы их полномочия и сроки работы. Также важно установить порядок принятия решений.

Права и обязанности участников

Эти положения необходимо сопоставить как с действующим законодательством, так и с выбранной организацией моделью управления.

Внесение изменений в устав

Устав должен содержать понятный порядок утверждения поправок. При изменении документа важно соблюдать установленную процедуру.

Реорганизация и прекращение деятельности

Порядок действий в таких случаях должен соответствовать требованиям, применимым к конкретной организационно-правовой форме.

Особенно внимательно следует изучить устав, если фактическая работа организации заметно отличается от описанной в документе или если его формулировки не учитывают изменения законодательства.

Дополнительные требования к уставам религиозных организаций


Для религиозных организаций специальные требования установлены законом «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 года. Согласно статье 10 этого закона, устав должен включать предусмотренные законодательством сведения. В частности, в нём указываются наименование и место нахождения организации, её вид и вероисповедание, цели, задачи и основные формы деятельности. Документ также должен описывать структуру и органы управления, порядок их образования и компетенцию, правила внесения изменений и порядок распоряжения имуществом при прекращении деятельности. Помимо этого, устав содержит и другие сведения, предусмотренные законом.

Религиозным организациям рекомендуется сверить действующий документ с этими требованиями и проверить, соответствует ли он реальному порядку работы.

Почему стоит пересмотреть старый устав


Отдельного внимания требуют уставы, принятые или зарегистрированные много лет назад, например в 2000-х годах, и с тех пор не пересматривавшиеся. Сам по себе возраст документа не означает, что организация нарушает закон. Однако законодательство со временем меняется, поэтому прежние формулировки могут нуждаться в актуализации.
Лев Каштанов

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