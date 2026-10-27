Минцифры приглашает на финал битвы роботов на форуме Kazan Digital Week — 2026
С 29 по 31 октября 2026 года в Казани, на площадке Международного выставочного комплекса «Казань Экспо», пройдут решающие поединки четвертого сезона Международного чемпионата по битве роботов. Финальные схватки станут частью масштабного форума Kazan Digital Week — 2026 и пройдут при поддержке Правительства Республики Татарстан.
Отборочные этапы турнира прошли с 6 по 10 октября в Москве на форуме «Цифровые решения». В состязаниях приняли участие 144 команды из 11 стран, включая Россию, Беларусь, Бразилию, Индию, Иран, Китай, Саудовскую Аравию, США, Чили, Эквадор и Тунис. В финал вышли 32 сильнейшие команды, которые поборются за звание лучших в двух дисциплинах: «Битва роботов» (до 110 кг) и «Битва мини-роботов» (до 1,5 кг).
Расписание шоу-программы:
- 30 октября (с 9:40 до 17:00): Отборочные поединки в категории до 1,5 кг, а также III Открытый турнир Республики Татарстан по битве мини-роботов. Зрителей ждут захватывающие бои, полуфиналы и церемония награждения победителей республиканского этапа.
- 31 октября (с 9:30 до 21:00): Главный день чемпионата. Пройдут три шоу-блока, включая полуфиналы и финалы в обеих весовых категориях. Кульминацией станет показательный поединок роботов-гуманоидов и торжественное награждение победителей четвертого сезона.
Для тех, кто не сможет посетить «Казань Экспо» лично, организуют прямые эфиры в сообществе чемпионата. Стримы пройдут 30-го и 31-го октября.