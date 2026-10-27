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Минцифры приглашает на финал битвы роботов на форуме Kazan Digital Week — 2026

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

С 29 по 31 октября 2026 года в Казани, на площадке Международного выставочного комплекса «Казань Экспо», пройдут решающие поединки четвертого сезона Международного чемпионата по битве роботов. Финальные схватки станут частью масштабного форума Kazan Digital Week — 2026 и пройдут при поддержке Правительства Республики Татарстан.



Отборочные этапы турнира прошли с 6 по 10 октября в Москве на форуме «Цифровые решения». В состязаниях приняли участие 144 команды из 11 стран, включая Россию, Беларусь, Бразилию, Индию, Иран, Китай, Саудовскую Аравию, США, Чили, Эквадор и Тунис. В финал вышли 32 сильнейшие команды, которые поборются за звание лучших в двух дисциплинах: «Битва роботов» (до 110 кг) и «Битва мини-роботов» (до 1,5 кг).

Расписание шоу-программы:


  • 30 октября (с 9:40 до 17:00): Отборочные поединки в категории до 1,5 кг, а также III Открытый турнир Республики Татарстан по битве мини-роботов. Зрителей ждут захватывающие бои, полуфиналы и церемония награждения победителей республиканского этапа.
  • 31 октября (с 9:30 до 21:00): Главный день чемпионата. Пройдут три шоу-блока, включая полуфиналы и финалы в обеих весовых категориях. Кульминацией станет показательный поединок роботов-гуманоидов и торжественное награждение победителей четвертого сезона.
Для зрителей открыта предварительная регистрация на официальном сайте форума Kazan Digital Week. На финальные бои 31 октября регистрация продлится до 31 октября включительно.

Для тех, кто не сможет посетить «Казань Экспо» лично, организуют прямые эфиры в сообществе чемпионата. Стримы пройдут ​30-го и 31-го октября.
Никита Кротов

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