Минцифры приглашает на финал битвы роботов на форуме Kazan Digital Week — 2026

27 октября 2026, 14:34

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

С 29 по 31 октября 2026 года в Казани, на площадке Международного выставочного комплекса «Казань Экспо», пройдут решающие поединки четвертого сезона Международного чемпионата по битве роботов. Финальные схватки станут частью масштабного форума Kazan Digital Week — 2026 и пройдут при поддержке Правительства Республики Татарстан.





Отборочные этапы турнира прошли с 6 по 10 октября в Москве на форуме «Цифровые решения». В состязаниях приняли участие 144 команды из 11 стран, включая Россию, Беларусь, Бразилию, Индию, Иран, Китай, Саудовскую Аравию, США, Чили, Эквадор и Тунис. В финал вышли 32 сильнейшие команды, которые поборются за звание лучших в двух дисциплинах: «Битва роботов» (до 110 кг) и «Битва мини-роботов» (до 1,5 кг).





Расписание шоу-программы: