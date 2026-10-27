На соцпрограммы Подмосковья планируют направить более 670 миллиардов рублей
Свыше 672 млрд рублей предусматривается в бюджете Московской области на 2027 год на реализацию четырёх ключевых социальных программ: «Социальная защита населения», «Здравоохранение Подмосковья», «Образование Подмосковья» и «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
На финансирование соцпрограмм приходится 52% всех расходов областного бюджета.
«Это поддержка старшего поколения, выплаты семьям с детьми, помощь участникам СВО и их близким. Ключевые запросы жителей касаются стройки и ремонта поликлиник, детских садов и школ и оснащения их современным оборудованием. Заложены средства на зарплаты учителей, врачей, соцработников, дополнительные меры поддержки для них», — уточнил Брынцалов.Он добавил, что публичные слушания по проекту бюджета состоятся 11 ноября.