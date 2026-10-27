Минюст напомнил НКО о важности обновления данных в ЕГРЮЛ
Управление Минюста России по Московской области напоминает некоммерческим организациям (НКО) о важности своевременного обновления сведений в ЕГРЮЛ. Ведомство подчеркивает, что от достоверности этих данных зависит деятельность самой организации, и игнорировать это требование не стоит.
Отмечается, что адрес и информация о руководителе — это не просто формальные строки в реестре. Если организация сменила место нахождения, но не внесла изменения, она не получит юридически значимые сообщения. Это создает серьезные риски вплоть до исключения из ЕГРЮЛ. Также проблемы возникают, если в реестре указан руководитель, который умер или уже фактически прекратил полномочия.
Чтобы избежать последствий, некоммерческим организациям необходимо самим контролировать свои данные. В частности, важно регулярно проверять актуальность адреса, чтобы получать по нему письма, оперативно оформлять изменения при смене руководителя или адреса, а также строго соблюдать требования собственного устава.
В ведомстве отмечают, что достоверность сведений об организации — это не просто требование закона, а необходимое условие для ее прозрачной работы, полноценного участия в гражданском обороте и эффективного взаимодействия с государством и обществом.
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