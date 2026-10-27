Минюст напомнил НКО о важности обновления данных в ЕГРЮЛ

27 октября 2026, 14:59

оригинал Фото: сайт управления Минюста России по Московской области

Управление Минюста России по Московской области напоминает некоммерческим организациям (НКО) о важности своевременного обновления сведений в ЕГРЮЛ. Ведомство подчеркивает, что от достоверности этих данных зависит деятельность самой организации, и игнорировать это требование не стоит.