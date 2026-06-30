В Москве 17 июля пройдёт фестиваль добрых дел «Просто так»
В Москве 17 июля пройдёт фестиваль добрых дел «Просто так». Площадкой выступит парк «Ангарские пруды», сейчас организаторы завершают согласование территории.
Авторы проекта хотят создать день, когда люди совершают добрые поступки без корыстных мотивов, исключительно по внутреннему побуждению. Учредители надеются, что инициатива перерастёт в масштабное событие и вдохновит тысячи участников.
Команда фестиваля приглашает к сотрудничеству всех, кто готов внести вклад в реализацию проекта. На текущем этапе организаторы ищут:
- предпринимателей, мастеров и артистов, которые согласны провести активности, мастер-классы или выступить на фестивале на безвозмездной основе;
- представителей медиа и блогеров с аудиторией от 10 тысяч подписчиков для информационной поддержки — выходов на ТВ, радио, в СМИ и крупных пабликах;
- партнёров, которые помогут с организацией, оборудованием, подарками;
- волонтёров.