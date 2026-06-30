30 июня 2026, 13:02

Фото: пресс-служба фестиваля «Просто так»

В Москве 17 июля пройдёт фестиваль добрых дел «Просто так». Площадкой выступит парк «Ангарские пруды», сейчас организаторы завершают согласование территории.





Авторы проекта хотят создать день, когда люди совершают добрые поступки без корыстных мотивов, исключительно по внутреннему побуждению. Учредители надеются, что инициатива перерастёт в масштабное событие и вдохновит тысячи участников.



Команда фестиваля приглашает к сотрудничеству всех, кто готов внести вклад в реализацию проекта. На текущем этапе организаторы ищут: