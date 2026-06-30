Жителей Павловского Посада призвали принять участие в выборах в Госдуму

30 июня 2026, 12:00

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов призвал жителей принять участие в выборах в Госдуму, которые состоятся этой осенью. Об этом он написал в своих соцсетях.





На еженедельном оперативном совещании с представителями муниципальной администрации и профильных служб Балашов сообщил, что кандидатом по одномандатному округу №125, в который входит Павловский Посад, партия «Единая Россия» выдвинула депутата действующего созыва парламента Геннадия Панина.





«Геннадий Олегович хорошо знает наш округ, наши задачи и потребности жителей, и для нас это по-настоящему значимое событие. (...) Призываю всех проявить активную гражданскую позицию и обязательно прийти на избирательные участки», — отметил врип главы округа.