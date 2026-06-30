Чемпион мира по единоборствам Зарубин провёл открытую тренировку в Клину
Открытую тренировку провёл в Сестрорецком парке в Клину многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, победитель предварительного голосования «Единой России» Александр Зарубин. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Выбор сильных».
«Клин показал, что спорт — это характер. На тренировку пришли люди, которые сделали выбор в пользу движения, силы и здоровья. Участники решили попробовать себя, зарядиться энергией и показать пример детям», — сказал Зарубин.Он также напомнил, что Сестрорецкий парк благоустроили по Народной программе «Единой России», которая формируется по наказам избирателей. Для посетителей оборудованы зоны воркаута, детские площадки, верёвочный парк и места для тихого отдыха.
Проект «Выбор сильных» объединил федерации спортивной борьбы, дзюдо и самбо. Благодаря проекту в учебных заведениях Московской области открывают и оснащают спортивные секции, а также проводят фестивали, открытые тренировки и любительские соревнования.