В Ликино-Дулёве 4 июля проведут фестиваль варенья

30 июня 2026, 10:26

оригинал Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

Традиционный летний фестиваль «Вар-Варенье» состоится в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа в субботу, 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В программу праздника входят конкурсы «Вар-вареньевары», «Вар-вареньевые шляпы» и «Ягода-малинка», а также конкурс-выставка огородных пугал, концерт местных творческих коллективов, парад бабушек, мастер-классы, анимационная программа для малышей и многое другое.





«На площадке откроют выставку-ярмарку и установят тематические фотозоны», — отмечается в сообщении.