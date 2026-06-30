В Ликино-Дулёве 4 июля проведут фестиваль варенья
Традиционный летний фестиваль «Вар-Варенье» состоится в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа в субботу, 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу праздника входят конкурсы «Вар-вареньевары», «Вар-вареньевые шляпы» и «Ягода-малинка», а также конкурс-выставка огородных пугал, концерт местных творческих коллективов, парад бабушек, мастер-классы, анимационная программа для малышей и многое другое.
«На площадке откроют выставку-ярмарку и установят тематические фотозоны», — отмечается в сообщении.Фестиваль «Вар-Варенье» проводится в Ликино-Дулёве с 2016 года.
Ранее сообщалось, что в Раменском состоялся фестиваль «Раменье: от парка до мануфактуры», посвящённый гжельскому народному промыслу.