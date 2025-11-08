В Москве похоронили легенду российского телевидения Юрия Николаева: где прошла церемония, кто пришел проститься и что сказала его жена

08 ноября 2025, 16:56

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Сегодня, 8 ноября, в Москве состоялась церемония прощания с народным артистом России, актером и телеведущим Юрием Николаевым. Проводить легенду в последний путь пришли члены его семьи, друзья, коллеги и поклонники. О том, как все было, расскажет «Радио 1».







Как умер Юрий Николаев

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Где похоронили Юрия Николаева

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Кто пришел проститься с Юрием Николаевым

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова



«То, что сейчас произошло, — это очень тяжело. Я новость никому не открыла. Даже не знаю, что вам еще сказать… Огромное вам спасибо за внимание. За то, что вы пришли, за то, что выразили внимание. Он этого достоин», — сказала она.

«Это действительно невероятный, невероятной души человек. Человек-эпоха. И самое главное, он был с большим сердцем», — добавила артистка, с трудом сдерживая слезы.

Певица Пелагея (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

«И 50 лет он был просто членом семьи для миллионов зрителей всех поколений», — отметила она.