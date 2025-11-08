В Москве похоронили легенду российского телевидения Юрия Николаева: где прошла церемония, кто пришел проститься и что сказала его жена
Сегодня, 8 ноября, в Москве состоялась церемония прощания с народным артистом России, актером и телеведущим Юрием Николаевым. Проводить легенду в последний путь пришли члены его семьи, друзья, коллеги и поклонники. О том, как все было, расскажет «Радио 1».
Как умер Юрий Николаев
Юрий Николаев скончался 4 ноября в возрасте 76 лет после продолжительной болезни легких. О его смерти сообщил Николай Цискаридзе.
Известно, что телеведущий был заядлым курильщиком. Несколько лет назад он столкнулся с онкологическим заболеванием, долгое время боролся с его последствиями, но так и не отказался от вредных привычек. Кроме того, в 2024-м артист перенес COVID. Все это повлияло на его состояние.
В начале месяца Николаев, находясь дома, почувствовал себя плохо, а позже попал в реанимацию столичной больницы. К сожалению, усилия врачей оказались тщетны.
Где похоронили Юрия Николаева
Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. «Соседями» артиста, по сведениям NEWS.ru, стали режиссер Геральд Бежанов, певцы Вячеслав Добрынин и Бедрос Киркоров, телеведущие Михаил Зеленский, Сергей Доренко, Анатолий Лысенко, актеры Сергей Колесников и Ирина Мирошниченко, а также трагически погибший сын Дмитрия Певцова Даниил.
Родственники Николаева заранее согласовали место погребения. Церемония прощания началась в 13:00 в Большом зале. У входа в него — море цветов: белые и красные розы, гвоздики. А вошедших встречал огромный портрет телеведущего с улыбкой.
Кто пришел проститься с Юрием Николаевым
По данным E1.ru, проститься с Юрием Николаевым пришли губернатор Московской области Андрей Воробьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и телеведущая Елена Малышева с символом российского телевидения в руках.
В траурном зале стояли венки от президента России Владимира Путина, Константина Эрнста, журналиста Александра Митрошенкова и телеведущего Андрея Малахова. Также были цветы от певца Николая Расторгуева, группы Любэ, Академии российского телевидения, коллектива «Непоседы» и футбольного клуба «Бриз».
Однако больше остальных выделялся венок с белыми цветами и проникновенной надписью «Твоя супруга Ляля». Вдова телеведущего Элеонора с трудом произносила свои последние слова. Его смерть стала для нее тяжелейшим ударом.
«То, что сейчас произошло, — это очень тяжело. Я новость никому не открыла. Даже не знаю, что вам еще сказать… Огромное вам спасибо за внимание. За то, что вы пришли, за то, что выразили внимание. Он этого достоин», — сказала она.По словам певицы Пелагеи, Николаев показал ей, что в телевизоре есть хорошие люди. Позже, когда сама стала «тетей из телевизора», она старалась следовать его примеру.
«Это действительно невероятный, невероятной души человек. Человек-эпоха. И самое главное, он был с большим сердцем», — добавила артистка, с трудом сдерживая слезы.В свою очередь, певица Зара поделилась, что работала с ним в жюри проекта «Звезда» и всегда восхищалась им. Она рассказала, что артист постоянно ее успокаивал, чтобы не переживала за его здоровье. Артистка вспомнила, что недавно принимала участие в программе, посвященной 50-летию его творческой деятельности.
«И 50 лет он был просто членом семьи для миллионов зрителей всех поколений», — отметила она.Среди присутствующих заметили композитора Игорья Николаева с женой. Память легенды также почтили музыканты Александр Буйнов, Александр Маршал, Валерий Сюткин и Юрий Антонов. Спортсмен Вячеслав Фетисов вспоминал его как отличного спортсмена. Проститься пришли в том числе актеры Валдис Пельш и Леонид Ярмольник.