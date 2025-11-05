Известный телеведущий рассказал о завистниках и недоброжелателях Юрия Николаева
Известный телеведущий Владимир Березин рассказал, что у ушедшего из жизни Юрия Николаева были завистники и недоброжелатели.
Об этом он рассказал в интервью URA.ru.
«У него были и завистники, и недоброжелатели. Это теневая часть успеха. У успешного человека никогда не бывает так, чтобы ему никто не завидовал. А Юра был успешным, ярким», – отметил Березин.Он вспомнил, что Николаев был первым диктором, который приезжал на работу на Mercedes, что безусловно вызывало зависть коллег.
Березин подчеркнул, что уход Николаева – большая потеря для мира телевидения и зрителей.
Юрий Николаев ушёл из жизни 4 ноября в возрасте 76 лет. Причиной смерти стало тяжелое заболевание легких – телеведущий был заядлым курильщиком, несколько лет назад ему диагностировали рак легких, а в 2024 году он перенёс коронавирус.
Николаев вёл программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», а также новогодние шоу «Голубой огонёк» и «Песню года», став легендой российского телевидения.