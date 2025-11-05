Известный телеведущий рассказал о завистниках и недоброжелателях Юрия Николаева

05 ноября 2025, 19:28

Телеведущий Березин: у Юрия Николаева были завистники и недоброжелатели

Юрий Николаев (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Известный телеведущий Владимир Березин рассказал, что у ушедшего из жизни Юрия Николаева были завистники и недоброжелатели.





Об этом он рассказал в интервью URA.ru.





«У него были и завистники, и недоброжелатели. Это теневая часть успеха. У успешного человека никогда не бывает так, чтобы ему никто не завидовал. А Юра был успешным, ярким», – отметил Березин.