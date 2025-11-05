Михалков назвал умершего Николаева реформатором отечественного телевидения
Режиссер Никита Михалков почтил память Юрия Николаева, с которым дружил много лет. Откровенное признание кинематографист сделал в беседе с РЕН ТВ.
По словам Михалкова, уход Николаева ознаменовал завершение целой эпохи в истории российского телевидения. Творческий вклад Юрия Николаева в развитие телеиндустрии был поистине революционным. Он не только создал уникальные форматы взаимодействия со зрителями, но и открыл совершенно новый жанр телевизионного вещания.
Михалков особо отметил непревзойдённое мастерство Николаева в искусстве общения с аудиторией. Телеведущий покорял зрителей своей природной лёгкостью, способностью к импровизации и неподдельным обаянием, которое буквально излучало экран.
«Это была и правда, и обаяние, и смелость, и риск. Всё время азарт, который был необходим и необычен для нашего зрителя», — подчеркнул Михалков.40-летняя дружба связывала Михалкова и Николаева. Потеря близкого друга стала тяжёлым ударом для режиссёра и многих коллег телеведущего. Никита Михалков выразил глубокие соболезнования родным и близким Николаева, отметив, что созданные им телепрограммы навсегда сохранят память о выдающемся деятеле телевидения.