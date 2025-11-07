«Таких людей уже не делают»: Родион Газманов высказался о смерти Юрия Николаева

07 ноября 2025, 17:01

Родион Газманов рассказал о последней встрече с Юрием Николаевым

Родион Газманов и Юрий Николаев (Фото: Instagram* @rodder13)

Певец Родион Газманов поделился воспоминаниями о Юрии Николаеве, который скончался 4 ноября в возрасте 76 лет. Он отметил, что программа «Утренняя почта», которую вёл Николаев, дала старт его собственной карьере. Слова певца приводит издание VOICE.





Газманов сказал, что Николаев олицетворял целую эпоху советского телевидения. Его фирменная улыбка и неторопливый шарм стали для зрителей символом лучших лет телевещания. По словам Родиона, с программой «Утренняя почта» просыпалась вся страна.



Артист добавил, что они неоднократно пересекались с Николаевым на различных мероприятиях. Газманов вспомнил одну из последних встреч, когда ведущий брал у него интервью дома.

«То, как он выражал свои мысли, то, как он говорил, то, как он каждому своему слову мог придать невероятный вес... Таких людей не делают уже, на самом деле, просто не делают», — заявил Газманов-младший.