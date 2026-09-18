В Москве пять инсталляций покажут, каким может стать город с технологией 5G
МТС запустила второй этап проекта «АртВиток» — интерактивную выставку «Взгляд в будущее с 5G». Через арт-объекты и мультимедийные инсталляции компания показывает, как связь нового поколения может изменить медицину, образование, промышленность, транспорт и городскую среду.
На открытии выступили режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук и генеральный директор МТС Инесса Галактионова. Они обсудили, что такое 5G, когда технология станет частью повседневной жизни и какие возможности она уже открывает.
В пространстве представлены пять инсталляций, созданных МТС совместно с мультимедийными художниками STAIN, Radugadesign и Виктором Поляковым. Среди работ — интерактивный «Мир будущего», инсталляция STAIN, использующая сигнал телефона посетителя, голографический объект о реальных сценариях применения 5G, а также футуристичная световая стела Виктора Полякова и арт-объект Radugadesign, переосмысляющий привычный образ городской телеком-инфраструктуры.
Выставка «Взгляд в будущее с 5G» будет работать до 7 октября. Посетить пространство можно бесплатно каждый день с 12:00 до 23:00. Оно находится на Пушкинской набережной в Парке Горького, напротив причала Парк Горького-2.
Читайте также: