В Москве пять инсталляций покажут, каким может стать город с технологией 5G

18 сентября 2026, 19:07

МТС открыла выставку о будущем 5G в Парке Горького

Фото: «Радио 1»

МТС запустила второй этап проекта «АртВиток» — интерактивную выставку «Взгляд в будущее с 5G». Через арт-объекты и мультимедийные инсталляции компания показывает, как связь нового поколения может изменить медицину, образование, промышленность, транспорт и городскую среду.