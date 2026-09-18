Более 21% избирателей уже приняли участие в выборах в Госдуму

18 сентября 2026, 18:29

Явка на выборах в Госдуму к 18:00 составила 21,58%

Фото: Istock / kobzev3179

По состоянию на 18:00 по московскому времени явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу составила 21,58%. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия России.