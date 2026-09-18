Более 21% избирателей уже приняли участие в выборах в Госдуму
По состоянию на 18:00 по московскому времени явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу составила 21,58%. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия России.
Информация о ходе голосования опубликована на официальном сайте ЦИК. В ведомстве уточнили, что показатель отражает количество избирателей, которые на данный момент уже приняли участие в голосовании по федеральному округу.
Таким образом, к 18:00 свой голос отдал уже примерно каждый пятый избиратель. При этом голосование продолжается, поэтому показатель явки будет меняться по мере того, как граждане будут приходить на избирательные участки и использовать предусмотренные законодательством способы голосования.
В ЦИК продолжают фиксировать и публиковать данные о ходе голосования. Окончательная явка станет известна после завершения избирательной кампании и подведения итогов.
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