Москвичей предупредили о радиационном тумане
Синоптик Паршина: в ночь на 19 сентября Москву накроет радиационный туман
В ночь на 19 сентября в московском регионе ожидается радиационный туман. Об этом РИА Новости сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Специалист отметила, что такое название не имеет связи с опасным радиационным излучением.
«По ночам ветер ослабевает, и поэтому во влажном воздухе после небольших дождей может образовываться туман, туман так называемый радиационный», — пояснила Паршина.Радиационный туман представляет собой природное атмосферное явление. Он возникает у земли, когда почва ночью остывает из-за теплового излучения, а водяной пар в воздухе конденсируется. К радиации в бытовом смысле, опасной для человека, это отношения не имеет.