Москвичей предупредили о радиационном тумане

18 сентября 2026, 18:42

Синоптик Паршина: в ночь на 19 сентября Москву накроет радиационный туман

Фото: медиасток.рф

В ночь на 19 сентября в московском регионе ожидается радиационный туман. Об этом РИА Новости сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.





Специалист отметила, что такое название не имеет связи с опасным радиационным излучением.

«По ночам ветер ослабевает, и поэтому во влажном воздухе после небольших дождей может образовываться туман, туман так называемый радиационный», — пояснила Паршина.