Волонтёры впервые работают на всех подмосковных избирательных участках

18 сентября 2026, 18:57

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В этом году волонтёрской поддержкой впервые охвачены все избирательные участки Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Московской области.





Там это назвали гарантией того, что каждый житель сможет реализовать своё право голоса.

«В рамках проекта «Волонтёр на выборах» поступило свыше 3700 заявок из всех муниципалитетов. После строгого конкурсного отбора сформирована надёжная команда. Порядка 1500 волонтёров уже работают на участках с наибольшим потоком людей, ещё свыше 1200 находятся в оперативном резерве. Благодарим ребят за неравнодушие! Вместе мы делаем выборы по-настоящему доступными», – отметили в Мособлизбиркоме.