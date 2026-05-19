Россиянам рассказали, чем хронологический возраст отличается от биологического и как это проверить

19 мая 2026, 17:43

Диетолог Мойсенко: проверить биологический возраст можно анализом крови

Сколько вам лет на самом деле? Паспортные данные часто расходятся с реальным состоянием организма.





Диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» объяснила, что такое биологический возраст, почему он важнее хронологического и как его измерить в обычной поликлинике.





«Хронологический возраст — это наш паспортный возраст. А насколько он соответствует внешнему виду и уровню энергии — зависит от биологического возраста. Есть люди, которые уже имеют перечень хронических заболеваний, а есть те, кто невзирая на паспорт, имеют другие критерии здоровья», — сказала она.

«Узнать свой биологический возраст можно с помощью осмотра, анкетирования и анализа крови. Нужно проверить углеводный обмен (глюкоза, гликированный гемоглобин), липидный профиль (холестерин), общий белок», — отметила Мойсенко.