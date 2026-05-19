Россиянам рассказали, чем хронологический возраст отличается от биологического и как это проверить
Диетолог Мойсенко: проверить биологический возраст можно анализом крови
Сколько вам лет на самом деле? Паспортные данные часто расходятся с реальным состоянием организма.
Диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» объяснила, что такое биологический возраст, почему он важнее хронологического и как его измерить в обычной поликлинике.
«Хронологический возраст — это наш паспортный возраст. А насколько он соответствует внешнему виду и уровню энергии — зависит от биологического возраста. Есть люди, которые уже имеют перечень хронических заболеваний, а есть те, кто невзирая на паспорт, имеют другие критерии здоровья», — сказала она.
По словам эксперта, идеальная ситуация — когда биологический возраст отстаёт от хронологического. Человеку 80 по паспорту, а организм функционирует как в 60.
«Узнать свой биологический возраст можно с помощью осмотра, анкетирования и анализа крови. Нужно проверить углеводный обмен (глюкоза, гликированный гемоглобин), липидный профиль (холестерин), общий белок», — отметила Мойсенко.
Она добавила, что наследственность в этом вопросе не является приговором, а скорректировать образ жизни можно в любой момент, и чем раньше — тем лучше.