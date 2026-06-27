В Подмосковье форум «Мы — Россия» завершился фестивалем в честь Дня молодёжи

27 июня 2026, 11:30

оригинал Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

В течение трёх дней шёл интенсивный образовательный форум «Мы — Россия», собравший свыше 300 участников из Московской области, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской области. Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодёжной политики Подмосковья. Центральной темой форума стала безопасность, охватывающая различные аспекты: от действий в чрезвычайных ситуациях до защиты психики от негативного контента.





Каждый день форума начинался с общего тренинга по тактической медицине, который вел Артём Катулин — ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук и основатель Учебного центра тактической медицины. Обучение проходило в формате круговой тренировки: участники делились на группы и одновременно отрабатывали основные навыки спасения жизней, после чего по сигналу менялись местами. По словам участников, тренировки были настолько интенсивными, что время пролетало незаметно.





«Подмосковная молодёжь — талантливая, думающая и активная, мы видим это постоянно, и форум "Мы — Россия" в четвёртый раз стал этому подтверждением. Программа была выстроена вокруг тем, которые важны здесь и сейчас, — безопасность, информация, психологическая устойчивость. Нам было также важно предусмотреть в программе пространство для живого общения, где молодёжь могла бы вступать в дискуссии, обмениваться мнениями и делиться своими мыслями с серьёзными профессионалами в своих областях. Завершается форум сегодня, в День молодёжи, большим фестивалем!» — заявила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области