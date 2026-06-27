В Подмосковье форум «Мы — Россия» завершился фестивалем в честь Дня молодёжи
В течение трёх дней шёл интенсивный образовательный форум «Мы — Россия», собравший свыше 300 участников из Московской области, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской области. Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодёжной политики Подмосковья. Центральной темой форума стала безопасность, охватывающая различные аспекты: от действий в чрезвычайных ситуациях до защиты психики от негативного контента.
Каждый день форума начинался с общего тренинга по тактической медицине, который вел Артём Катулин — ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук и основатель Учебного центра тактической медицины. Обучение проходило в формате круговой тренировки: участники делились на группы и одновременно отрабатывали основные навыки спасения жизней, после чего по сигналу менялись местами. По словам участников, тренировки были настолько интенсивными, что время пролетало незаметно.
«Подмосковная молодёжь — талантливая, думающая и активная, мы видим это постоянно, и форум "Мы — Россия" в четвёртый раз стал этому подтверждением. Программа была выстроена вокруг тем, которые важны здесь и сейчас, — безопасность, информация, психологическая устойчивость. Нам было также важно предусмотреть в программе пространство для живого общения, где молодёжь могла бы вступать в дискуссии, обмениваться мнениями и делиться своими мыслями с серьёзными профессионалами в своих областях. Завершается форум сегодня, в День молодёжи, большим фестивалем!» — заявила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Программа форума включала четыре основных направления, и участники могли выбрать наиболее интересное для себя. Роман Киселёв, сооснователь и руководитель видеостудии, специализирующейся на работе с брендами «Сбер», «Вкусно — и точка», Aviasales и Газпромбанк, вёл направление «Современный медиаконтент».
Ярослав Плех, начальник отдела МЧС России, спасатель первого класса и практический психолог, курировал трек «Практическая психология». В рамках этого направления участники изучали методы оказания первой психологической помощи.
Направление «Организация мероприятий» вела Софья Евенсапер, продюсер всероссийских и международных событий, с опытом организации массовых мероприятий на 20 тысяч человек. Она также выступала модератором федеральных форумов. Телеведущий, актёр и специалист по публичным выступлениям Иван Распопов преподавал в треке «Искусство коммуникаций».
Участники форума, помимо участия в своих треках, посетили общие встречи с экспертами, которые прошли в формате публичных обсуждений. Одним из самых значимых событий форума стала встреча с журналистом ВГТРК Андреем Медведевым, автором документального фильма «Предательство». В этом фильме он исследует природу коллаборационизма и идейного отступничества в современной истории.
В ходе беседы с участниками Медведев провёл параллели между историческими эпизодами и современными вызовами, с которыми сталкивается молодёжь. Он подробно объяснил, почему способность различать правду от информационных манипуляций стала ключевым навыком для каждого человека, а также как исторические уроки могут стать ориентиром в условиях текущей информационной войны.
Спикеры просветительского проекта «ДНК России» продолжили обсуждение темы исторической правды и осмысления прошлого, начатое Андреем Медведевым. Ольга Савка, кандидат исторических наук и доцент, заведующая кафедрой истории и документоведения МИРЭА, а также Егор Смеловский, преподаватель истории МИРЭА, выступили перед участниками.
Алексей Парфун, медиаменеджер и эксперт по внедрению искусственного интеллекта, сосредоточился на практических аспектах работы с нейросетями. Он подробно объяснил, что для каждого вида контента — текста, изображений и видео — существует своя модель. Парфун также продемонстрировал, как интегрировать эти модели через агентов в единый производственный процесс.
Лектор из АНО «Диалог Регионы» Артём Терещенков продолжил тему информационной безопасности. Он объяснил, как бороться с фейковыми новостями и деструктивным контентом в интернете.
Офицер госбезопасности Иван Грань рассказал молодёжи, как вести себя в экстремальных ситуациях. Он объяснил, что делать при толпе, панике, терактах и других чрезвычайных происшествиях.
На форуме прошёл «открытый микрофон»: участники могли выразить себя за пределами образовательной программы. Молодые люди пели, танцевали, играли на гитаре, читали стихи, общались в непринуждённой обстановке. Здесь завязывались самые искренние дружеские связи, и форум окончательно стал пространством взаимопонимания и поддержки.
Сегодня по всей Московской области пройдёт масштабный День молодёжи. Центральным местом празднования станет Парк культуры и отдыха имени В. Талалихина в Подольске, где будут организованы основные мероприятия в рамках федеральной концепции «Мечта. Гордость. Единство».