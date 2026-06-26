«Мост между ребёнком и миром труда»: подмосковный учитель рассказала о проекте «Билет в будущее»

26 июня 2026, 21:48

На платформе «Билет в будущее» зарегистрированы 300 000 подмосковных школьников

оригинал Фото: пресс-служба Мининвест МО

В проекте «Билет в будущее» участвуют 800 школ Московской области. На одноимённой платформе зарегистрированы более 300 000 школьников 6-11 классов. Они проходят профориентационное тестирование, участвуют в профессиональных пробах, посещают экскурсии на площадках 470 партнёров. Педагогами-навигаторами стали 9500 классных руководителей, педагогов-психологов и учителей-предметников из Подмосковья.





В 2025-2026 годах более 3000 школьников получили свидетельства по профессии рабочего или служащего. Об этом рассказала «Радио 1» педагог-навигатор учитель английского языка Новобытовской средней общеобразовательной школы Анна Деодатова.

«Уже несколько лет мы работаем с платформой «Билет в будущее». Проект стал мостиком между ребёнком и реальным миром труда. К проекту присоединились все педагоги, работающие с 6-11 классами. Он предлагает не просто лекции, а живые пробы, встречи с профессионалами и инструменты, которые помогают подростку услышать самого себя. А задача педагогов-навигаторов – не навязывать, а сопровождать, задавать вопросы, показывать варианты, поддерживать, когда страшно ошибиться», – отметила Деодатова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Многие подростки живут в режиме «Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое». А родители иногда требуют быстрого ответа: «Кем ты будешь? Какие экзамены будешь сдавать?» Но ребёнок не знает. И вот педагоги-навигаторы их учат, что не знать – это нормально. Важнее заметить, что нравится: делать что-то руками или головой, а потом через пробы, которые мы проводим на платформе, проверять это в деле», – отметила собеседница «Радио 1».

Фото: пресс-служба Минобразования МО

«Я объясняю родителям, что престиж профессии – это вчерашний день. Сегодня важнее, чтобы работа приносила удовольствие и развивала способности ребёнка. Если он будет делать то, что ему не нравится, он никогда не станет настоящим профессионалом, а значит, и денег не заработает. Поэтому я им всегда привожу в пример такую цитату: «Самые успешные люди – это те, кто делает своё любимое дело. Как говорил Конфуций, «выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в жизни», – напомнила Анна Деодатова.